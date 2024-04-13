Неужели Тегеран таки заглотил наживку?..

После того как Израиль намеренно, и объясняться в обратном совершенно бессмысленно, нанёс удар по консульскому зданию Ирана в Дамаске (Сирия), где погибли дипломаты и два высокопоставленных офицера элитного иранского подразделения КСИР (Корпус стражей Исламской революции) руководство Исламской республики пообещало, что Иерусалиму будет дан ответ на это преступление.

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Изображение: дрон-камикадзе "Герань-2" Shahed-136 летит в направлении Израиля.

Различная пресса сразу стала пророчить глобальный конфликт, спусковым крючком для которого станет «горячий» конфликт между Ираном и Израилем, однако если взглянуть на карту, то будет нетрудно догадаться, что конкретно эти стороны могут разве что обмениваться авиационными, ракетными и беспилотными ударами. С точки зрения логики, официальный Тегеран должен понимать, что Израиль пытается загнать его в ловушку дилеммы, когда и не отвечать нельзя, и ответ может привести к большим проблемам, учитывая тот факт, что Израиль, по сути, находится под протекторатом США. Но логика не всегда вписывается в парадигму оптимальных действий.

И вот, как передают СМИ и тематические группы в социальных сетях, Иран произвёл масштабный запуск ударных беспилотников в направлении Израиля. Насколько эта информация соответствует действительности, мы не знаем, но и арабские (Al Arabiya), и израильские (Jerusalem Post) средства массовой информации заявляют о начале массированного удара.

Дополнено: Запуск беспилотников с территории Ирана подтверждает официальный X-аккаунт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В воздушное пространство Израиля БПЛА войдут только через несколько часов.

По неподтверждённым данным, в операции прямое участие принимает Ирак, воздушное пространство которого используется Ираном для пролёта беспилотников.

Информация о начале удара также подтверждается тем фактом, что израильский «борт номер один» был поднят в воздух в целях, как сообщается, его сбережения на случай, если беспилотники нанесут удар по аэропорту его базирования. Воздушное пространство над гипотетической зоной боевых действий перекрыто: мировые авиалинии облетают территории Сирии, Израиля, Иордана, Израиля, Ирана и Ирака.

Дополнено: Корпус стражей Исламской революции официально заявил, что удар наносится в ответ на преступления «сионистского режима» против Ирана. Иранские СМИ передают, что атака БПЛА является первым эшелоном, за ней пойдёт ракетный удар.