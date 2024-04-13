Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦАХАЛ: Иран произвёл масштабный запуск беспилотников в сторону Израиля
Неужели Тегеран таки заглотил наживку?..

реклама

После того как Израиль намеренно, и объясняться в обратном совершенно бессмысленно, нанёс удар по консульскому зданию Ирана в Дамаске (Сирия), где погибли дипломаты и два высокопоставленных офицера элитного иранского подразделения КСИР (Корпус стражей Исламской революции) руководство Исламской республики пообещало, что Иерусалиму будет дан ответ на это преступление.

реклама

Изображение: дрон-камикадзе "Герань-2" Shahed-136 летит в направлении Израиля.

Различная пресса сразу стала пророчить глобальный конфликт, спусковым крючком для которого станет «горячий» конфликт между Ираном и Израилем, однако если взглянуть на карту, то будет нетрудно догадаться, что конкретно эти стороны могут разве что обмениваться авиационными, ракетными и беспилотными ударами. С точки зрения логики, официальный Тегеран должен понимать, что Израиль пытается загнать его в ловушку дилеммы, когда и не отвечать нельзя, и ответ может привести к большим проблемам, учитывая тот факт, что Израиль, по сути, находится под протекторатом США. Но логика не всегда вписывается в парадигму оптимальных действий.

И вот, как передают СМИ и тематические группы в социальных сетях, Иран произвёл масштабный запуск ударных беспилотников в направлении Израиля. Насколько эта информация соответствует действительности, мы не знаем, но и арабские (Al Arabiya), и израильские (Jerusalem Post) средства массовой информации заявляют о начале массированного удара.

Дополнено: Запуск беспилотников с территории Ирана подтверждает официальный X-аккаунт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В воздушное пространство Израиля БПЛА войдут только через несколько часов.

По неподтверждённым данным, в операции прямое участие принимает Ирак, воздушное пространство которого используется Ираном для пролёта беспилотников.

Информация о начале удара также подтверждается тем фактом, что израильский «борт номер один» был поднят в воздух в целях, как сообщается, его сбережения на случай, если беспилотники нанесут удар по аэропорту его базирования. Воздушное пространство над гипотетической зоной боевых действий перекрыто: мировые авиалинии облетают территории Сирии, Израиля, Иордана, Израиля, Ирана и Ирака.

Дополнено: Корпус стражей Исламской революции официально заявил, что удар наносится в ответ на преступления «сионистского режима» против Ирана. Иранские СМИ передают, что атака БПЛА является первым эшелоном, за ней пойдёт ракетный удар.

Подробности всего происходящего начнут поступать в ближайшие часы. Важно понимать, что сейчас Сеть будет заполняться различными фейками и изображениями многолетней давности, поэтому соблюдаем информационную гигиену и следим только за официальными публикациями вовлечённых в конфликт сторон.

#политика #боевые действия #израиль #иран
1
Показать комментарии (1)
На Запорожской АЭС остановлен последний энергоблок
СМИ: Германия передаст Украине ещё один ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
216
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
6
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
156
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
43
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
54
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8
Xbox Game Pass Ultimate еще раз подорожал в России
5

Сейчас обсуждают

Orakul
23:59
США чрезвычайно выгоден масштабный конфликт за морем-океаном без их, казалось-бы, участия. Огромный долг, огромная масса бумаги и нулей с единичками на серверах банковских систем называемая долларами....
ЦАХАЛ: Иран произвёл масштабный запуск беспилотников в сторону Израиля
Алекс Цагельскi
23:53
Там и остального софта достаточно. Взять к примеру офисный пакет. Что люди делают такое в Володе и Екселе, чего нельзя делать в Либре. Многие удивляются что ДаВинчи и Блендер изначально чально под Лин...
Обновления Windows 10 станут платными в 2025 году
Philipp Seven
23:49
Это шутка такая?
Японская компания XYZA выпустила программируемую мини-клавиатуру для геймеров
Зю
23:40
Потому что при совке заставляли поддерживать всякие республики нахлебники и строили промышленность в них, а Россию большевики использовали как сырьевую базу по принципу "Россия всем обязана". После ра...
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Фартовый
23:38
а я вот не удивлён, у тебя iq даже до рыбки не дотягивает, ну тут понятно, ты же имбецил и как выяснилось ещё и импотент, и давно ты без члена живёшь?
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
Майкопский
23:37
до чего ж ты унылый дегенерат, iq как у рыбки
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
REY_B_
23:36
Вот что бывает, когда люди работают, а не сидят на оперативках!
Huawei построит в Шанхае огромный научно-исследовательский центр для разработки чипов
Фартовый
23:28
Твоя импотенция меня не интересует. Это будешь свой бабе рассказывать, как ты облажался с ней.
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
Мегавольт
23:27
"Ты кто? Я черный дембель твою мать"
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
DonCarleone
23:27
Фуфлыжник он, ничего никуда не полетит...сша не будет в течении 20 лет
Маск намеревается отправить на Марс 1000 кораблей в течение 20 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем