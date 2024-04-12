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Редакция
События в мире Михаил Андреев
За неделю ВС РФ нанесли 1 массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины — МО РФ
Кажется, кто-то доигрался в «пострелять по Белгороду» и «позапускать БПЛА по НПЗ».

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Когда мы наблюдаем громкие новости с Украины относительно поражения объектов её энергетического комплекса и слезливые просьбы Западу поделиться системами противовоздушной обороны, то причиной этого являются массированные ракетно-авиационные удары (МРАУ). Это наиболее масштабный вариант ракетно-авиационного удара, когда поражается сразу много целей в разных регионах, а сам удар осуществляется в несколько эшелонов, включая эшелон прорыва ПВО. Уровнем ниже располагается групповой удар, когда он наносится по одиночным целям несколькими средствами поражения, и большинство российских ударов по энергетике Украины как раз приходятся именно на категорию групповых.

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Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на сводку Минобороны России за неделю ведения специальной военной операции. Из неё следует, что с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли 1 массированный (вчера) и 47 групповых ударов высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования по украинским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и военно-промышленного комплекса (ВПК). Параллельно с этим наносилось огневое поражения пунктам временной дислокации спецназа ВСУ и иностранных наёмников, а также по базам материально-технического обеспечения.

МО РФ утверждает, что удары по ТЭК и ВПК Украины наносятся «в ответ» на попытки Киева наносить ущерб российской энергетике и нефтегазовой отрасли, что, как вы понимаете, запрещено рамками этого конфликта и является нарушением международно-правовых норм, подходя под классификацию террористических атак. Для тех, кого справедливо коробит эта «ответная» формулировка Минобороны, напоминаем, что это просто предлог, обоснование своих не самых гуманных (оставление граждан Украины без электричества — это, как вы понимаете, мера, которую так просто странам глобального Юга не «продашь», нужен весомый повод) действий. В реальности, безусловно, все удары по энергосистеме Украины планировались сильно заранее — задолго до того, как в Киеве даже мысль возникла «пострелять» по жилым кварталам Белгорода из реактивных систем залпового огня, а также позапускать беспилотники по ректификационным колоннам российских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень хорошо прокомментировал последствия для Украины, если её руководство продолжит заниматься тем, чем занимается.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Лукашенко предостерёг Украину от повторения попыток нанесения ударов по российской энергетике
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