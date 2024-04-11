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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: сегодня нанесён массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Поражение объектов якобы осуществляется в «ответ». Но это так... для партнёров.

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Как мы уже отмечали неоднократно, действия Киева в отношении объектов на территории России, которые с международно-правовой точки зрения в юридических рамках текущего конфликта характеризуются исключительно как террористические (и этот факт никто кроме стран Запада, которые выкручивают международное право как им удобно, а, значит, их мнение по данному вопросу никого не интересует), оборачиваются для Украины многократно и даже на несколько порядков более тяжёлыми последствиями. После того как киевское руководство окончательно потеряло связь с реальностью и начало наносить удары по приграничным «старым» регионам России, а также осуществлять попытки (иногда успешные) причинения ущерба российской энергетической инфраструктуре, российское политическое руководство решило начать наносить групповые и массированные «ответные» удары по энергосистеме Украины.

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Сегодня был сыгран очередной раунд, в рамках которого были поражены электростанции в Киевской и Харьковской областях, распределительные подстанции в Запорожской и Одесской областях, подземное газовое хранилище во Львовской области, и ряд других объектов. И вот, спустя несколько часов после окончания удара Минобороны России опубликовало отчёт.

Итак, удар носил статус массированного (много целей в разных регионах, много средств поражения, удар в несколько эшелонов), а для его нанесения применялись беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Несмотря на то, что украинские СМИ рапортовали о применении гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», в сегодняшней сводке МО РФ их упоминание отсутствует. Возможно, потому что применение «Кинжалов» из разряда сенсации перешло в разряд обыденности.

Целью удара были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате удара была нарушена работа украинских оборонных предприятий, «затруднено» снабжение ВСУ топливом, а также сорвана переброска резервов на линию боевого соприкосновения. Российское оборонное ведомство уточняет, что удар наносился в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской нефтегазовой и энергетической инфраструктуре. Зачем было делать это уточнение, не вполне ясно, поскольку удары, подобные сегодняшним, должны наноситься не в «ответ», а превентивно, систематически, а их подготовка и планирование занимает значительное количество времени. Допускаем, что данное уточнение делается для партнёров России из стран глобального Юга. В конце концов, оставление Украины без электричества это не самый гуманный шаг, поэтому международное сообщество уведомляется о том, что это делается в ответ на террористические действия официального Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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