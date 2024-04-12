Ответ прилетит мгновенно и в 10-кратном размере, справедливо отметил президент Беларуси.

Сегодня продолжается второй день визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву. Событие не сказать чтобы неординарное, но достаточно редкое и важное, чтобы Лукашенко окружили журналисты, желающие задать вопросы. А президент Беларуси, как вы знаете, с удовольствием на них отвечает.

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Один из вопросов затрагивал тему российских ракетных и беспилотных обстрелов украинской энергосистемы. Как отметил Лукашенко, Россия наносит эти удары в ответ на запуски Киевом беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Также Лукашенко предостерёг Украину от повторения попыток нанести ущерб российской энергетике, справедливо отметив, что ответный российский удар будет незамедлительным и «в десятикратном размере». Как оно, впрочем, и происходит сейчас.

В этом плане Лукашенко абсолютно прав: за террористические в международно-правовых рамках данного конфликта удары по российской энергетике Россия отвечает Украине массированными ударами по электростанциям, распределительным подстанциям, подземным газохранилищам и иным чувствительным объектам топливно-энергетического комплекса.

Понятно, что российская (и белорусская) сторона использует террористические атаки Украины лишь как предлог и как оправдание перед странами глобального Юга, потому что «выносить» энергетику необходимо для остановки украинского оборонно-промышленного комплекса. Да, безусловно, решение в значительной степени негуманное, поскольку без энергии остаются мирные граждане Украины. Поэтому, собственно, Москва и заявляет об этих ударах как о де-юре «ответных», хотя на деле они планировались сильно заранее и, по сути, с обстрелами Украиной российских НПЗ связи на самом деле не имеют.