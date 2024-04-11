Её и было-то не сильно много, теперь нет вообще.

На Украине, как и, собственно, в России, существует несколько компаний, управляющих электростанциями. Атомная энергетика находится в ведении одной компании, гидроэнергетика — другой, тепловые электростанции распределены по ряду управляющих компаний по географическому признаку. Так, одна из таких управляющих тепловыми электростанциями компаний — ПАО «Центрэнерго» — сегодня сообщила о том, что в её истории настал «чёрный день».

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Связан он, как нетрудно догадаться из сегодняшних новостей, с массированным ракетным ударом ВС РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины, в результате чего были поражены ещё несколько машинных залов тепловых электростанций, несколько распределительных подстанций, военных объектов, подземное газохранилище и прочее. В частности, полностью уничтожен машинный зал Трипольской ТЭС в Киевской области, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии не только в Киевскую, но и в Черкасскую и Житомирскую области.

Как отметила «Центрэнерго», в результате действий вооружённых сил России компания потеряла 100 % своей электрогенерации: сегодня была уничтожена Трипольская ТЭС (Киевская область), 22 марта была уничтожена Змиевская ТЭС (Харьковская область), а летом 2022 года российская армия заняла Углегорскую ТЭС (Донецкая Народная Республика).

Находящиеся «в теме» люди сообщают, что на долю «Центрэнерго» приходилось 14 % общей электрогенерации Украины, которой теперь нет. Добавим сюда также ряд других разрушенных электростанций и то обстоятельство, что процесс деэлектрификации, скорее всего, будет продолжаться, и в конечном счёте может возникнуть ситуация, когда у Украины останется только атомная генерация. На сегодняшний день, с учётом выбывшей из энергосистемы Украины Запорожской АЭС, атомная генерация обеспечивает примерно 30 % общей электрогенерации страны, а Россия наверняка не будет рисковать и наносить удары по АЭС, дабы не портить свой образ главного строителя атомных электростанций в мире. Проблема заключается в том, что при повреждении распределительных подстанций выработанную на АЭС электроэнергию ещё надо как-то передать потребителям, да и с пиковыми нагрузками данный вид электростанций ввиду особенностей своей работы справляется плохо — для этого существует Днепровский каскад ГЭС, которые тоже становятся целями для российских ударов.