По закону это можно делать только по официальному приглашению государства.

Согласно международному праву, вооружённые силы государства X или коалиции государств могут находиться и осуществлять боевые действия на территории государства Y только по официальному приглашению правительства государства Y. Как это было в случае с российской военной операцией в Сирии, когда официальный Дамаск попросил помощи у Москвы. Всё остальное — это либо вторжение, либо незаконная интервенция. Как нетрудно догадаться, если силы одной или нескольких стран НАТО, при этом не важно, самостоятельно, в составе коалиции или под эгидой самого Альянса, собираются вступать в конфликт на Украине на стороне ВСУ, то они должны получить официальный запрос со стороны киевского политического руководства.

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Этого запроса, отметил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберег, от Киева не поступало. Президент Зеленский, по словам Столтенберга, просит у НАТО лишь военной и материальной помощи — непосредственно личный состав он не запрашивает.

И вот здесь, как вы понимаете, возникает дилемма. Что будет делать НАТО, которое на поверку совсем не стремится напрямую участвовать в конфликте, к которому альянс совершенно не готов ни морально, ни в техническом, ни в управленческом планах, если запрос на помощь от Киева всё-таки поступит. Изобразят, что не проверили почтовый ящик, как это было осенью 2022 года при официальном запросе Киева на вступление в Североатлантический альянс?

Следует помнить, что вступление НАТО в конфликт на Украине в России могут воспринять как экзистенциальную угрозу существованию российской государственности, и тогда в дело вступят уже совсем другие аргументы. Последние. Нужно ли это привыкшему к колониальным войнам коллективному Западу, который за последние 80 лет ни разу не сталкивался с реальным оппонентом одного с собой уровня, а сейчас рискует с ним столкнуться, вопрос риторический.