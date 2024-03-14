Помешанный на садах евро«дипломат» опять забыл, кто он такой и с кем вообще разговаривает.

Престарелые европейские «ястребы», которые своё уже пожили, но считают, что имеют право мешать жить будущим поколениям, продолжают продавливать идею затяжного военного конфликта с Россией руками украинских мужчин и уже, как становится всё чаще очевидно, женщин. Казалось бы, в недавнем предложении Папы Римского Франциска о том, что Украина как терпящая безусловное поражение сторона текущего конфликта должна найти в себе мужество признать реальность, поднять «белый флаг» и начать переговоры, нет ничего зазорного. Напротив: как человек мира глава Святого Престола призвал к тому, к чему и должен призывать — к миру.

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Но, как вы понимаете, «ястребов» от таких предложений сразу же клинит. Сначала истерику закатили в Киеве, которому переговоры-то в первую и последнюю очередь и нужны, чуть ли не обложив понтифика отборным трёхэтажным и, что немаловажно, русским матом. Затем еврочиновники вынудили пресс-службу Ватикана внести ясность в комментарий Папы, и вот, теперь глава Евродипломатии Жозеп Боррель сделал заявление, о котором его никто не просил.

Боррель, который по своей должности, вообще-то (если он забыл, то мы напомним, нам несложно), должен в лепёшку разбиваться, чтобы искать дипломатическое урегулирование ситуаций, от которых в значительной степени страдает представляемая им организация — в данном случае Евросоюз — заявил, что своими заявлениями о «белом флаге» и переговорах «Его Святейшество вошёл в сад, куда его не приглашали». Напомним, что Боррель любит ботанические иносказания, в частности, постоянно сравнивает Евросоюз с «садом», а весь остальной мир — с «джунглями», забывая при этом, что в «саду» давным-давно не работали садовник и уборщик, а в «джунглях» выращены сады и пороскошнее.

Ожидать логичного поведения от Борреля было наивно, поскольку он представляет собой вырожденческий класс западных политических элит, но хотя бы элементарный этикет в духе «Мы ознакомились с предложениями понтифика и рассмотрим их» проявить было можно.