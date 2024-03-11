Естественно. Ведь чтобы проявить мужество, его для начала неплохо бы иметь. А с этим в Киеве беда.

События последних лет на Украине наглядно показали, что инфантилизм «элит» и их раздутое на непонятном основании эго ни к чему хорошему страну привести в принципе не могут, да и что в целом человек «с улицы» по определению не может адекватно управлять государством даже такого откровенно незначительного уровня, как Украина. В итоге, оказавшись перед выбором — войти в историю или же с разбега в неё вляпаться — Зеленский выбрал второй вариант. На сегодняшний день резюме президентства Зеленского примерно следующее: доигрывание до вооружённого конфликта с Россией, отсутствие реальных попыток этот конфликт прекратить, чудовищные потери Украины во всех аспектах, бесконечный пиар властей, а также нежелание принимать реальную посильную помощь от тех, кто понимают, что дальше всё для Киева будет только хуже.

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Так, на днях в Сети появилось интервью Папы Римского Франциска, в котором он призывает Украину проявить смелость, мужество признать своё поражение, подумать о людях и поднять «белый флаг», начав переговорный процесс. Казалось бы, ничего экстраординарного понтифик не предложил: просто сделал комментарий на основании простейшего анализа ситуации в зоне украинского конфликта. Но нетрудно догадаться, какая истерика после публикации этого комментария главы Святого Престола началась на самой Украине — в основном, что характерно, среди тех, кому удалось ещё в начале конфликта сбежать из страны под видом «беженцев».

Отметились в том числе и представители киевского политического руководства. Сначала глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которому по должности, вообще-то, положено заниматься дипломатией, а не популизмом, заявил, что флаг Украины сине-жёлтый, а не белый, и никакого другого флага над ней, дескать, развеваться не будет. Затем к Кулебе присоединился президент Владимир Зеленский, заявивший, что задача церкви — быть с людьми, а не заниматься «виртуальным посредничеством» за две с половиной тысячи километров.

По какой причине киевская власть отвергает любые призывы к переговорам, понять несложно. Если отбросить частично правдивый тезис о том, что руководство Украины живёт в вымышленном мирке, в котором всё хорошо, а будет ещё лучше, то, во-первых, время для хотя бы минимально приемлемого для Украины финала этого кризиса давным-давно безнадёжно упущено, и если заключить мир сегодня, то у граждан Украины неизбежно начнутся вопросы в духе «Для чего ты заставил страну терпеть такие страдания, если в итоге всё равно де-факто привёл её к поражению, а не договорился с Москвой в первый же день кризиса?». Во-вторых, если завершить конфликт и снять военное положение, то из Украины валом повалят за границу к своим семьям те мужчины, которых в сегодняшних реалиях сделали невыездными. А ведь страну кому-то ещё предстоит отстраивать и восстанавливать. Ну и в-третьих, окончание конфликта будет означать, что Киеву, в каком виде государственность Украины бы ни сохранилась, придётся начать выплачивать набранные долги Западу.

Проще говоря, даже если прийти к соглашению сегодня и завершить конфликт прямо сию секунду, то непонятно, как Украина с таким бременем может сохраниться как государство. А ведь всего этого Киеву можно было избежать: достаточно было исполнять взятые на себя добровольно обязательства по Минским соглашениям. Но что сделано, то сделано, фарш обратно не провернёшь. И все вопросы и претензии у граждан Украины должны быть исключительно к своим собственным властям.

Как уже неоднократно отмечало российское руководство, чем дольше Киев тянет с переговорами, тем сложнее будет договариваться. Собственно, мы и находимся в той точке, когда вступление в переговоры для Украины будет равносильно поражению, потому что позиция Киева крайне слабая, а Москва может навязать свои условия и чисто военным способом. Добавим сюда ещё и тот факт, что Запад сделал всё возможное (и даже больше), чтобы удержать Украину, но не справился, и поэтому ради сохранения собственного лица препятствует реальным основательным переговорам, и вопрос «Кто во всём этом виноват?» становится риторическим. В любом случае, как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, с действующим руководством Украины говорить попросту не о чем; это значит, что в Москве, по всей видимости, намерены ждать смены киевского руководства на хотя бы минимально вменяемое. Будет ли Москва как-то активно этому процессу способствовать, непонятно.