Начинается... Неправильно поняли, неверно истолковали. Всё верно понтифик сказал, и это он ещё запредельно смягчил.

Вчера в западной прессе появилась статья, в которой на основе ещё неопубликованного интервью Папы Римского Франциска одному из швейцарских телеканалов была приведена прямая речь понтифика относительно продолжающегося конфликта на Украине. По словам главы Святого Престола, умный руководитель не должен стыдиться переговоров и, отвечая за граждан своего государства и за государство в целом, обязан понять, когда наступило поражение, и когда настал момент для вывешивания «белого флага».

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Пожалуй, нет смысла объяснять, какая истерика возникла на фоне этого интервью в Киеве, который продолжает жить в вымышленной реальности и всячески отвергать не то что переговоры, а даже участие в них России — страны, от которой мир на Украине вообще-то в первую и в последнюю очередь и зависит. И вот, сегодня пресс-службе Ватикана в лице её руководителя Маттео Бруни пришлось сделать на всю вышеуказанную тему комментарий.

По словам господина Бруни, Папа [Римский Франциск — прим. ред.] использовал термин «белый флаг» в качестве обращения к образу прекращения насилия и начала мира, которого можно достигнуть только в ходе переговоров. Согласно комментарию Бруни, Папа Римский имел в виду стремление к «справедливому миру», а не к капитуляции.

Хотя сути комментария понтифика это уточнение главы его пресс-службы не меняет, но комментарий про «не капитуляцию», конечно, не имеет никакого фактического смысла. Учитывая положение на поле боя, а также то, к каким методам оказания сопротивления прибегает Киев, находящийся на полном искусственном жизнеобеспечении со стороны Запада, технически темой переговоров будет именно что капитуляция. Да, назовут это как-нибудь по-другому, дабы не бить по остаткам самолюбия тех, кто вписались в этот конфликт против России, но по сути это будет именно она. Для других вариантов время уже безнадёжно упущено.