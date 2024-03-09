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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Папа Римский призвал Украину найти в себе смелость поднять белый флаг и начать переговоры
К чему всё идёт, понимают уже даже в Ватикане.

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Много слов было сказано и написано относительно безумной политики действующего украинского руководства, которое многократно собственными руками упускало шанс на выгодное для Украины разрешение сложившегося кризиса, считая, что им удастся подстрелить журавля в небе и остаться и с журавлём, и с синицей в руках. Понятно, что так суровая реальность не работает, и в итоге Украина останется хорошо если с синицей, а не с колибри в руках. Сейчас это понимают уже практически все, кто способны анализировать поступающую информацию и выстраивать правильные логические цепочки.

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Понимают, чем всё закончится на Украине, и в Ватикане. Так, сегодня агентство Reuters со ссылкой на ещё неопубликованное интервью Папы Римского Франциска швейцарскому телеканалу RSI выпустило статью, в которой чёрным по белому указано, что понтифик призывает Киев начать переговоры, «пока не стало ещё хуже».

По словам главы Римской католической церкви, тот, кто видит, что он терпит поражение, что ситуация разворачивается не по плану, должен проявить смелость, поднять белый флаг и начать переговоры. Как справедливо отметил Папа Римский, переговоры это не синоним сдачи, это опция, которую необходимо использовать, когда думаешь о людях и видишь развернувшуюся перед тобой ситуацию.

«Кто-то сочтёт это постыдным, но сколько ещё людей погибнет, прежде чем закончится конфликт?», — задаётся справедливым вопросом понтифик, добавляя, что терпящей бедствие стране нужно вовремя начать переговоры, найти государство, которое готово и может стать посредником.

«Не нужно стыдиться переговоров, пока ситуация не стала ещё хуже», — заявил глава Святого Престола, отметивший, что при необходимости он «здесь», чтобы стать посредником.

Отметим, что Киев готов на переговоры только на условиях выполнения так называемой формулы Зеленского, означающей, по сути, капитуляцию России. Понятно, что такой вариант — это non-starter. Россия, в свою очередь, готова завершить конфликт на условиях полного и безоговорочного выполнения всех своих условий. Которые, в свою очередь, политически не может выполнить загнавшее себя в ловушку пропаганды киевское руководство. Как выпутываться из этой ситуации, пока совсем неясно; ясно одно — за российскими требованиями стоит возможность их навязать силовым способом, тогда как за украинскими требованиями не стоит ничего, кроме желания топнуть ножкой.

#россия #украина #политика #боевые действия #ватикан
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