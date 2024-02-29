Ущерб колоссальный.

Разрушение крупной гидротехнической инфраструктуры — это всегда колоссальные негативные последствия для окружающей среды и населения. Что уж говорить про масштаб бедствия, ставшего следствием разрушения плотины Каховской ГЭС в прошлом году. Мы сейчас не будем вникать, из-за чего произошло обрушение плотины, но конструкция была ослаблена в результате многочисленных артиллерийских и ракетных ударов ВСУ по ней, так что первопричина примерно понятна. Хотя последствия обрушения плотины удалось сравнительно быстро ликвидировать, но во что это обошлось (и ещё обойдётся) российскому государству, сказать на данном этапе сложно.

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Нет конкретного ответа на данный вопрос и у руководства Херсонской области. Так, глава региона Владимир Сальдо заявил, что ущерб огромный, и на данном этапе его, скорее всего, даже подсчитать не удастся. Губернатор при этом отметил, что непоправимых последствий, в частности, распространения эпидемий, удалось избежать благодаря слаженной работе спасательных команд и инженерных служб.

И это ещё речь не идёт о чисто материальном ущербе, ведь в результате затопления пришло в негодность огромное количество домов вниз по течению Днепра, были погублены приусадебные хозяйства, люди потеряли имущество, ценности.

Ранее Сальдо заявлял, что восстановить плотину Каховской ГЭС не просто теоретически и технически можно, это обязательно необходимо будет сделать. Но только после отодвигания линии боевого соприкосновения далеко за пределы Херсонской области. Проще говоря, это перспектива явно не краткосрочной и вряд ли даже среднесрочной перспективы.

Напомним, что создававшееся плотиной водохранилище применялось не только и не столько для производства электроэнергии, хотя и это важно, сколько для поддержания ирригационной системы региона. В частности, именно из Каховского водохранилища отходит Северо-Крымский канал, благодаря которому на полуострове можно выращивать даже столь требовательные к количеству воды культуры, как рис.