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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск назвал причину, по которой администрация Байдена столь попустительски относится к проблеме нелегальной миграции в США
В США ведь что главное — подготовиться к избранию, избраться, готовиться к переизбранию, и так по циклу. Ни о чём другом за 4 года всё равно позаботиться не удастся.

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На протяжении уже очень долгого времени в США продолжается миграционный кризис. И хотя подобное развитие событий это судьба любой «империи», но именно в Граде на холме проблема доросла до масштабов, позволяющих Конгрессу даже блокировать блажь администрации Байдена относительно оказания финансовой «помощи» Украине, отмечая, что у Штатов есть куда более насущные дела. Многие политологи-американисты отмечают, что попустительское отношение Демократической партии к нелегальной миграции является следствием её политики по набору голосов в свою пользу именно за счёт нелегальных мигрантов, положение которых в США впоследствии узаконивается.

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И вот, сегодня, по сути, то же самое, но немного другими словами сказал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который проявляет недюжинную активность по всем политическим вопросам, которые так или иначе касаются Соединённых Штатов. Так, по словам Маска, стратегия Байдена и его команды относительно миграции «очень проста»: запустить в страну максимальное количество нелегальных мигрантов, затем узаконить их позицию в государстве, после чего с их помощью получать большинство голосов на выборах. В частности, именно поэтому, убеждён Маск, официальный Вашингтон так противодействует процессу депортации нелегалов, ведь, по словам миллиардера, каждый депортированный — это потерянный голос.

Вообще, в реалиях американской политической системы, когда высшее руководство страны избирается всего-навсего на четыре года, о какой бы то ни было стратегии развития государства речи идти в принципе не может: четыре года — это слишком мало. По этой причине, как справедливо отмечают политологи, политики в США занимаются в основном избранием и переизбранием, давно уже не утруждая себя вопросами государственной важности.

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Собственно, при такой текучке кадров происходит размывание вины администраций Белого дома, и именно по этой причине совершенно не имеет никакого значения, кто станет очередным хозяином Белого дома в результате выборов. Мыслить стратегически в американском истеблишменте сейчас некому, а даже если и есть, кому, то времени на стабилизацию ситуации у него максимум два срока по четыре года, что, как вы понимаете, ни о чём.

#сша #политика
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