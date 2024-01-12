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Если проследить за цепочкой событий, которая выглядит примерно так: российское политическое руководство допускает создание «санитарной зоны» в приграничных с РФ областях Украины — ВСУ продолжают обстрелы российской территории — Украина начинает возводить укрепления вдоль всей границы с Россией, то может возникнуть логичный вывод о том, что в Киеве что-то знают о планах ВС РФ на обозримую перспективу.
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Нагнетают обстановку и непосредственно украинские политические деятели: сначала руководитель Черниговской облвоенадминистрации заявит, что при необходимости ВС РФ могут за неделю собрать группировку войск, достаточную для повторного захода на территорию Черниговской области, теперь и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин уточнил, что Россия может создать «широкую буферную зону».
Если это произойдёт, то, отметил Лапин, при том количестве ракет, которое запасено у ВС РФ, это может привести к «великому переселению» из Харькова. При этом Лапин не ограничивается лишь Харьковской областью: по его мнению, создание буферной зоны обязательно будет включать в себя также Сумскую и Черниговскую области. Примечательно, что Киевскую область Лапин упоминать не стал, видимо, полагая, что на данном этапе углублять пояс безопасности так сильно ВС РФ пока не требуется.
Стоит отметить, что идея создания «санитарной зоны» на несколько десятков километров вглубь территории Украины озвучивалась ещё летом прошлого года. С тех пор никаких поползновений в реализации данного плана, по крайней мере, таких, что можно было бы трактовать именно таким образом, замечено не было.