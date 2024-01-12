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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-депутат Рады допустил возможность создания ВС РФ буферной зоны в приграничных областях Украины
Похоже, что-то начинает утекать.

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Если проследить за цепочкой событий, которая выглядит примерно так: российское политическое руководство допускает создание «санитарной зоны» в приграничных с РФ областях Украины — ВСУ продолжают обстрелы российской территории — Украина начинает возводить укрепления вдоль всей границы с Россией, то может возникнуть логичный вывод о том, что в Киеве что-то знают о планах ВС РФ на обозримую перспективу.

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Нагнетают обстановку и непосредственно украинские политические деятели: сначала руководитель Черниговской облвоенадминистрации заявит, что при необходимости ВС РФ могут за неделю собрать группировку войск, достаточную для повторного захода на территорию Черниговской области, теперь и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин уточнил, что Россия может создать «широкую буферную зону».

Если это произойдёт, то, отметил Лапин, при том количестве ракет, которое запасено у ВС РФ, это может привести к «великому переселению» из Харькова. При этом Лапин не ограничивается лишь Харьковской областью: по его мнению, создание буферной зоны обязательно будет включать в себя также Сумскую и Черниговскую области. Примечательно, что Киевскую область Лапин упоминать не стал, видимо, полагая, что на данном этапе углублять пояс безопасности так сильно ВС РФ пока не требуется.

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Стоит отметить, что идея создания «санитарной зоны» на несколько десятков километров вглубь территории Украины озвучивалась ещё летом прошлого года. С тех пор никаких поползновений в реализации данного плана, по крайней мере, таких, что можно было бы трактовать именно таким образом, замечено не было.

#россия #украина #политика #боевые действия
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