К сожалению, есть жертвы, включая детей. Не говоря уже о материальных повреждениях.

С вечера вчерашнего дня ВСУ активизировали нанесение ударов по Белгородской области, включая и сам областной центр. Сегодня днём интенсивность обстрелов достигла пика: в результате ударов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сожжено несколько и повреждены десятки автомобилей, пострадали десятки человек, но самое главное, что, согласно комментарию губернатора региона Вячеслава Гладкова, в ходе обстрелов есть жертвы; по сообщению МЧС России, речь идёт о десяти погибших, в том числе одном ребёнке, а также о 45 пострадавших, в том числе четырёх детях. На момент публикации данной заметки опасность обстрелов сохранялась.

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Судя по характеру обстрелов, их цель имела сугубо террористический характер: согласно официальным источникам, удары со стороны ВСУ наносились по гражданским объектам, при этом ни один военный объект не пострадал.

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Всё происходящее в очередной раз свидетельствует о необходимости создания «санитарной зоны» на территории Украины на глубину как минимум нескольких десятков километров вдоль всей линии границы. Последует ли за обстрелами Белгорода удар возмездия, узнаем в ближайшие дни. К сожалению, логика боевых действий и их политическая составляющая диктуют свои условия, в результате чего происходит неизбежная эскалация с применением мер, которые на момент начала специальной военной операции воспринимались российским руководством как недопустимые.