Тут и окопы, и «зубы дракона», и почему-то не смеются, как смеялись над «оригиналом».

Ещё когда осенью 2022 года Украина выдала отвод российских войск из Харьковской и Херсонской областей на заранее подготовленные оборонительные рубежи за величайшие победы, затмившие даже «победу» под Киевом, когда в реальности ВС РФ просто отошли от столицы в рамках договора, военные аналитики с соответствующим образованием заявляли, что лучшим решением для ВСУ в сложившейся ситуации будет окопаться, тем самым переформатировав данный конфликт из выгодного для России конфликта на истощение в невыгодный бой позиционного долгосрочного характера.

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В Киеве, политическое руководство которого считает себя самым умным, и которое по основной сфере своей деятельности больше склонно к «пиару», чем к военной логике, решили на фоне ложного куража продолжить наступательные действия. Итогом стало «контрнаступление» 2023 года, предсказуемо обернувшееся провалом по причине тотального господства ВС РФ в воздухе, артиллерии и противотанковых средствах поражения, в результате чего, по сути, ВСУ не добрались даже до первого эшелона российских оборонительных линий, прозванных в народе «Линией Суровикина».

И вот, с декабря прошлого года украинское руководство всё же осознало, что в условиях обмелевшей западной военной «помощи» и постоянно растущих военных возможностей ВС РФ правильным шагом будет возведение своих аналогов «Линии Суровикина». Сегодня в Сети появились кадры, демонстрирующие процесс создания этих оборонительных линий: можно заметить стандартные противотанковые рвы, системы окопов, пирамидальные бетонные заграждения («зубы дракона») и прочие укрепления. Согласно комментарию командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева, укрепления возводятся по типовой схеме.

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Есть ли у Киева экономические возможности сформировать столь же масштабные оборонительные линии, как это сделала Россия в конце 2022—середине 2023 года, вопрос в высшей степени непраздный. Сообщается, что фортификации в основном возводятся на севере и северо-востоке Украины, а также в ещё находящихся под контролем ВСУ регионах Донбасса. Понятно, что просто так эти укрепления бы не возводились: скорее всего, Киев по линии натовской разведки осведомлён о неких планах ВС РФ на обозримую перспективу.