Об этом сообщил президент в ходе встречи с военкорами и блогерами.

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В рамках встречи Владимира Путина с военными корреспондентами и освещающими боевые действия блогерами было задано немало острых вопросов, на которые были получены долгожданные ответы. Не обошлось, конечно, от болезненной во всех смыслах темы обстрелов приграничных регионов России, и в особенности — многострадальной Белгородской области.

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Способов решения этой проблемы, по словам главы государства, несколько. Необходимо повысить эффективность контрбатарейной борьбы, чтобы ответным огнём выбивать артиллерийские установки противника. Также, как отметил Путин, допускается возможность создания на территории Украины «санитарной зоны», чтобы исключить возможность «доставать нашу территорию».

Обстрелы территории РФ и вылазки диверсантов Путин назвал попытками отвлечь внимание ВС РФ и правоохранительных органов с наиболее важных и критических направлений.

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Хотя президент не стал вдаваться в подробности, но гипотетическое создание санитарной зоны будет означать, что российским войскам придётся зайти в Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области вглубь примерно на 50—70 километров. На данном этапе такая опция является лишь одним из вариантов развития событий, и претворять её в реальность или нет, будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.