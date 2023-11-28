Ещё много всего, на что Киеву было пойти затруднительно в условиях отсутствия у него суверенитета.

На выходных лидер правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, который весной 2022 года принимал участие в переговорах с российской стороной, рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук о том, что Москва готова была свернуть боевые действия, если бы Киев согласился на нейтралитет и отказ от стремления в НАТО. В реальности, конечно, господин Арахамия в очередной раз практиковал произнесение полуправды, и Россия на переговорах требовала горазда большего, чем просто нейтралитета.

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Об этом сегодня заявил помощник президента России и руководитель российской переговорной группы весной 2022 года Владимир Мединский. По словам политика, Россия ставила перед Киевом условие не только нейтралитета, но и также признания Крыма частью РФ и признания независимости ДНР и ЛНР. Завоёвывать Украину, добавил Мединский, Россия не собиралась, а эскалация конфликта произошла по вине Киева, Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Здесь следует отметить, что исходя из показанного летом этого года африканской делегации проекта документа о гарантиях безопасности Украины следовало, что Киев должен был значительно сократить свои вооружённые силы. О каких ещё условиях шли переговоры весной 2022 года, мы пока не знаем и вряд ли узнаем в будущем.

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Теперь же, добавил Мединский, президент Украины Зеленский своими действиями привёл к гибели сотен тысяч солдат ВСУ, чего можно было избежать ещё в марте—апреле прошлого года. И окончание конфликта может быть только при полном выполнении всех озвученных Россией целей и условий специальной военной операции.