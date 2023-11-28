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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мединский рассказал, на каких условиях возможно окончание конфликта на Украине
Одни выдохнули, другие приготовились к длительному продолжению операции.

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Последнее время, особенно на фоне того, что ВСУ утратили способность создавать иллюзии прорывов и больших успехов, за которые на Украине выдавался то уход российских войск из-под Киева в рамках договора, то их отвод на безопасные рубежи, как это произошло осенью прошлого года в Харьсковской и Херсонской областях. Сегодня уже даже генсек НАТО призывает не недооценивать Россию, а в западных столицах всё чаще говорят о необходимости заморозки/консервации данного конфликта.

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Говорят столь часто и со столь нарастающей громкостью, что в России общество даже начинает потихоньку паниковать, опасаясь, что российская власть при первом же случае побежит заключать договор с Западом на заведомо невыгодных для Москвы условиях. Откуда берутся такие панические настроения, непонятно: всё политическое руководство России говорит о том, что договор будет подписываться только на российских условиях, и что по-другому быть не может.

Сегодня этот тезис решил повторить помощник президента России Владимир Мединский, который весной 2022 года возглавлял российскую делегацию на переговорах с Киевом. По словам Мединского, завершение конфликта и заключение мира на Украине возможно только при полном выполнении целей и задач специальной военной операции и только на условиях, которые были озвучены президентом России.

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Речь идёт, надо понимать, о разоружении ВСУ, искоренении одиозной идеологии, в которой погрязло киевское политическое и военное руководство, нейтралитете, а также признании изменившихся территориальных реалий. Наверняка Киеву и коллективному Западу в целом придётся выполнить ещё целый ряд условий, в том числе касательно создания новой архитектуры безопасности в Европе с предоставлением в ней России ключевой роли, но пока что это сравнительно отдалённая перспектива.

#украина #политика
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