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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве признали, что вооружённый конфликт с РФ мог закончиться ещё весной 2022 года
И признал не абы кто, а участник переговорной группы от Украины.

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Некоторые «эксперты», у каждого из которых на столе, по всей видимости, лежит по копии плана специальной военной операции, очень любят заявлять, что политическое руководство России просчиталось в начале конфликта, решив, что можно будет навязать Киеву смену политического курса. На самом деле, этот план практически удался, причём со столь высокой точностью, что в столицу Украины спешно вылетел тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, который, подёргав за ниточки киевского руководства, сорвал весь переговорный процесс. И вот, как сообщает украинское издание «Страна.ua», тот объективный факт, что конфликт мог завершиться ещё весной 2022 года, подтвердил лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия, присутствовавший на всех переговорах с российской стороной в качестве одного из его участников.

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Так, Арахамия подтвердил, что целью России было «додавить нас» до нейтралитета с взятием на себя обязательств по невступлению в НАТО. Если бы Киев тогда принял это условие, боевые действия бы закончились — РФ, заверяет лидер «Слуги народа», была на это готова.

В связи с этим возникает логичный вопрос: почему Киев не согласился, а решил сопротивляться, итогом чего осенью 2022 года стала безвозвратная потеря ещё четырёх регионов страны, а будущее Украины, как бы это помягче выразиться, теперь имеет крайне безрадостные перспективы. По словам господина Арахамии, причин две: во-первых, для смены курса нужно было бы менять Конституцию страны, а во-вторых, в Киеве «нет доверия к россиянам, что они это выполнят».

И если первая причина это и не причина вовсе: Конституция в случае Украины при необходимости переписывается точно так же, как это уже происходило, то вот вторая причина звучит совсем цинично, ведь на самом деле это у России, которая много лет пыталась продавить нужные в первую и в последнюю очередь самой Украине Минские соглашения, нет доверия к действующим киевским властям. Свою готовность к переговорам Россия продемонстрировала выводом войск из-под Киева, что было обозначено в проекте договора с украинской стороной. Впоследствии киевские власти перевернули этот процесс с ног на голову, заявив, что это якобы ВСУ одержали под Киевом великую победу над ВС РФ. Чего, конечно же, на самом деле не было.

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Напомним, российское политическое руководство неоднократно предупреждало Киев о том, что чем дольше он сопротивляется, тем сложнее будет договариваться. Всё больше аналитиков склоняются к мысли, что данный конфликт будет завершён на максимально неблагоприятных для Киева условиях.

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