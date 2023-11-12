Она всегда была опасной для Киева. Иначе было только в фантазиях ручных журналистов западных «элит».

Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас в западной прессе идёт активное, если не сказать экстренное переформатирование сознания общественности касательно событий в рамках украинского конфликта. Если всего год, да даже полгода назад первые страницы западной прессы пестрели заголовками о том, что Киев вот-вот накостыляет «некомпетентной» российской армии и вернётся в границы 1991 года, то сейчас, когда уже всем стал очевиден тотальный провал так называемого контрнаступления ВСУ, которое за пять с лишним месяцев не добилось никаких внятных результатов, риторика изменилась.

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Мы регулярно можем видеть в основных мейнстримовых американских и европейских СМИ статьи о том, что на деле всё не так однозначно, что будущее данного конфликта мрачно для Украины, и что быстрой или вообще хоть какой-то победы Киева над Москвой не произойдёт. Сегодня история продолжилась: издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило, что украинский конфликт перешёл в опасную для Киева фазу.

Безусловно, резко отказаться от очередного ложного нарратива о том, что конфликт находится «в тупике», в WSJ не смогли, хотя все прекрасно понимают, что никакого тупика нет: ВС РФ перехватили инициативу на всех направлениях линии боевого соприкосновения. Тем не менее, в статье речь идёт не о тупике как таковом, а о том, что Россия успешно перевела свою экономику на военные рельсы, в то время как Украина полностью зависит от поставок оружия с Запада. Длительный конфликт, и это, как справедливо отмечают журналисты WSJ, заявляют уже в высшем военном руководстве Украины, играет на руку России, которая имеет преимущество в средствах и личном составе. Сейчас военное производство России, добавляет WSJ, на полную мощность работает над выпуском танков, ракет, беспилотников и прочих вооружений, при этом имея их и без того колоссальные запасы.

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Иными словами, в наиболее известных западных СМИ уже напрямую пишут, что Россия ведёт конфликт в выгодном для себя формате — на истощение — и рано или поздно одержит в нём победу по причине больших возможностей по сравнению с зависимой от Запада Украиной. На Украине, впрочем, смотреть правде в глаза пока не считают необходимым: президент страны обещает продолжать «контрнаступление» и в текущем, и в следующем году, при этом заявляя, что в стране пока не время для выборов. Очень любопытно узнать, как коллективный Запад будет вытаскивать Украину из ловушки собственной пропаганды, ведь рано или поздно это придётся делать.