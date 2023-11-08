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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о намерении ВСУ продолжать наступление и в этом, и в следующем году
А что? Отрицательное наступление — тоже наступление.

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Когда авторитетное издание TIME выпускает статью, в которой со ссылкой на приближённых к Владимиру Зеленскому лиц передаёт их характеристику президента Украины как человека, живущего в иллюзиях и фантазиях, то можно было бы воспринять это как отрезвляющий «вброс» от западной прессы с целью изменения поведения киевского политического руководства. Но, увы, по всей видимости, Зеленский и впрямь находится в собственной реальности, которая имеет мало общего с реальностью настоящей. Так, сегодня украинский лидер заявил, что ВСУ намерены продолжать наступательные действия и в текущем, и в следующем году, несмотря на то, что сейчас на линии боевого соприкосновения «есть трудности».

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Как отметил Зеленский, многие рассчитывали на быстрое достижение Украиной поставленных задач, однако она не смогла этого добиться... нет, не потому что российская неприступная оборона, и нет, не потому что у ВС РФ полное господство в воздухе и тотальное превосходство в количестве и качестве средств поражения, а, представьте себе, потому что Запад предоставил Киеву меньше вооружений, чем ему требовалось.

Тем не менее, добавил президент Украины, ВСУ «попробуют» показать результат в текущем году и уже планируют наступательные действия на будущий год. В детали Зеленский вдаваться не стал, что, в общем-то, странно: обычно Украина предупреждает о начале «контрнаступления» за полгода до его начала и даже указывает места планируемых ударов.

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Сейчас в Киеве явно горит конфликт между политическим и военным руководством. Главком ВСУ Валерий Залужный открыто в западной прессе заявляет, что он недооценил ВС РФ, что боевые действия «зашли в тупик» (на самом деле, они не зашли в тупик, ВС РФ перехватили инициативу и ведут своё наступление на нескольких участках), и что выйти из сложившейся ситуации можно только за счёт революции в вооружениях. Проще говоря, только при помощи фантастического чудо-оружия и в бесконечных количествах. Понятно, что такие «правдорубы» Киеву, у которого всё хорошо, прекрасная маркиза, не нравятся.

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