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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В эстонской разведке заявили, что ВС РФ завладели инициативой в зоне СВО
И это уже совсем печально. Для Киева, естественно.

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Об этом можно было совершенно справедливо и не знать, но, оказывается, в Эстонии есть разведка. Работает она, впрочем, словно герои анекдотов про эстонцев: с заметным опозданием. Так, только сегодня представитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии признал, что инициатива на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции перешла к российской стороне.

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О том, что на самом деле эта инициатива всегда была на стороне ВС РФ, поскольку это именно ВС РФ определяют, как, где и в каком темпе будут вестись боевые действия, в Эстонии уточнять не стали, поскольку, очевидно, это слишком сильно бы контрастировало с общепризнанным на Западе (и в по недоразумению считающих себя западными странах) ложными нарративами.

Особое внимание эстонцев сейчас сконцентрировано на Авдеевском направлении. В Таллине не исключили падения Авдеевки в том случае, если Россия усилит наступление на данном направлении, перебросив на него дополнительные силы. Также эстонские разведчики следят за направлением Сватово—Купянск, где также уже несколько месяцев продолжаются методичные атаки ВС РФ.

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Необходимо помнить, что Прибалтика, которую традиционно не принято делить на отдельные государства, поскольку они всегда и везде выступают коллективно как одно целое, является одним из основных болельщиков на стороне Украины. Если даже там начинают прозревать, то, очевидно, ситуация с киевской стороны выходит из-под контроля.

#россия #украина #политика #эстония #боеве действия
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