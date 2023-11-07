Будто бы это он решать будет.

В любом правовом государстве существует запрет на проведение выборов в условиях военного положения. Поскольку на Украине уже на протяжении двадцати с лишним месяцев именно такая ситуация, то и выборы главы государства, которые должны были состояться в следующем году, под большим и, кажется, неразрешимым вопросом.

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Заключать мир Киев не желает, слушать советы западных спонсоров не хочет. Как итог, сегодня в очередном видеообращении к нации Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для предвыборной борьбы и громких речей в тылу, пока государство находится в состоянии вооружённого конфликта, а на линии боевого соприкосновения (ЛБС) каждый день гибнут люди.

Следует отметить, что с правовой точки зрения Зеленский прав. Ровно также он прав и с морально-этической, а также экономической и практической точек зрения: несмотря на то, что указом главы государства можно разрешить проведение выборов в условиях военного положения, как это, например, делалось в новых регионах России в текущем году, но трудно сегодня представить себе действительно честное волеизъявление украинцев, огромная часть которых находится за пределами страны, не менее огромная — на контролируемых Россией территориях, и это не говоря уже про военнослужащих непосредственно на ЛБС.

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Коллективный Запад, впрочем, рекомендует Киеву всё-таки пересмотреть своё поведение, поскольку если отказаться от выборов, пусть и под формально правомерным предлогом, то будет совсем сложно продолжать скармливать западному обывателю мифы и легенды об Украине как об оплоте демократии и свободы в... нет, пока ещё не в мире — там самопровозглашённый оплот это США — а как минимум в Европе.