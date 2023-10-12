Доходило до президента Украины это крайне долго.

Вчера в очередном интервью западной прессе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране находится в его «последней и самой сложной части». Что данным высказыванием хотел сказать Зеленский, не вполне понятно, поэтому сегодня журналисты спросили у главы МИД России Сергея Лаврова, как он интерпретирует слова украинского президента.

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По словам Лаврова, если Зеленский и впрямь применил такую терминологию, то лично он может охарактеризовать данное заявление как признание президентом Украины безысходности сложившейся ситуации.

На сегодняшний день украинское политическое руководство очень боится того, что обострение палестино-израильского конфликта затмит конфликт на Украине, из-за чего страна останется без финансирования и военной «помощи». А это, как мы прекрасно с вами понимаем, будет означать для Киева очень быстрый коллапс.

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Вчера США объявили о выделении Украине очередного пакета военной «помощи» на сумму в $200 миллионов, добавив при этом, что сейчас Вашингтон уже на исходе возможностей по поддержанию Киева и что оказание помощи стране не будет бесконечным.