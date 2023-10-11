И что это значит для Украины?

Хотя всё большему количеству аналитиков и экспертов, в том числе просиживающих домашние диваны, очевидно, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев не потерпит сокрушительное военное поражение и уже не сможет изображать сопротивление, либо пока на Западе не устанут от украинского «кейса» и не забудут о нём, параллельно прекратив предоставлять государству финансовую и военную помощь.

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Сейчас Зеленский как огня боится перспективы того, что конфликт на Ближнем Востоке затмит информационную повестку вокруг Украины, что выльется в угасание интереса к проблемам Киева. И вот, раздавая очередное интервью очередному телеканалу от младоевропейского государства, президент Украины заявил, что сейчас идёт уже не середина конфликта, а его последняя и самая сложная часть.

Что Зеленский имеет в виду под последним и сложнейшим этапом, не вполне ясно. Ранее он заявил, что опасается возможного смещения интереса мирового сообщества на Ближний Восток, в результате чего Украина перестанет получать помощь, без которой оказывать сопротивление не сможет. Возможно, последняя стадия конфликта для Зеленского — это неизбежный его финал, скорость которого будет зависеть исключительно от уровня поддержки Киева со стороны США и их вассалов.

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При всём этом Зеленский верит в то, что ВСУ в ходе «контрнаступления» продвигаются «шаг за шагом вперёд», а это значит, что осознание тяжелейшей для Киева реальности к президенту Украины, по крайней мере, в публичных выступлениях, до сих пор не пришло.