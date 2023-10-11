Похоже, кто-то что-то начинает осознавать.

Обострение палестино-израильского конфликта, случившееся в минувшую субботу и давшее повод Израилю покончить с радикальным движением ХАМАС раз и навсегда, не считаясь ни с жертвами, ни с общественным мнением (коллективный Запад полностью на стороне Израиля и санкции вводить, естественно, не будет), неслабо так отвлекло на себя внимание мировой прессы. Украина отошла если не на десятый план, то как минимум на третий, а то и на четвёртый, и начинает даже складываться впечатление, что мы попали на несколько лет назад, когда никто об Украине, кроме России, не вспоминал.

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Замечаем это, естественно, не только мы, но и непосредственно киевское руководство. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявил, что существует риск того, что международное внимание будет отвлечено от украинского конфликта.

По мнению украинского президента, переключение международного внимания с Украины на ближневосточный кризис «будет иметь последствия». Для кого будут последствия, господин Зеленский не уточняет, но здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что он говорит об Украине, её обороноспособности и государственности.

Ведь не секрет, что Украина полностью и во всех без исключения аспектах как государство зависит от безмерной коллективной помощи Запада: государственная машина не может работать без бесконечных западных финансовых вливаний, а вооружённые силы — без бесконечных поставок боеприпасов и техники. И если эту помощь ослабят, не говоря уже о полном её перерезании, то Киев останется с Москвой один на один.

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И тогда придётся вернуться в реальность, побриться, привести себя в порядок, отбросить рубашку, штаны и кроссовки цвета хаки, облачиться в строгий костюм и садиться за стол переговоров, условия на которых будут Киеву выставлены крайне неприятные.