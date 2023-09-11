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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
Отношения попечителя и иждивенца. Ничего нового.

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Прекрасно разумом это понимая, но отказываясь сердцем это признать, руководство Украины даёт себе отчёт в том, что страна на сегодняшний день полностью — во всех ключевых аспектах, включая наиглавнейший в виде обороны — зависит от помощи коллективного Запада. Без постоянных финансовых вливаний с Запада у Киева, что называется, дебет с кредитом не сойдутся, а уж про тотальную зависимость вооружённых сил государства от поставок иностранной военной техники и говорить не приходится.

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На фоне столь неловкой для пытающего предстать в виде самостоятельного и суверенного государства ситуации президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Economist заявил, что интуитивно ощущает неискренность в словах представителей Запада, когда они заявляют о готовности быть с Украиной «всегда».

По словам Зеленского, когда он читает, слушает и видит глаза тех, кто заявляют о готовности всегда быть с Украиной, в них он видит и слышит, что «он или она не здесь, не с нами». К слову, похожего мнения придерживается и супруга президента Украины: как отмечала Елена Зеленская, она опасается, что западная поддержка страны закончится, в результате чего Киев останется с Москвой тет-а-тет.

На самом деле, опасения четы Зеленских в высшей степени обоснованы: причины мы уже обозначили в первом абзаце данного материала. Как уже неоднократно отмечали западные политики и функционеры, если прекратить финансирование Украины и завязать с поставками ей оружия, то страна продержится от одного дня до недели — в зависимости от того, насколько оптимистичный американский или европейский политик делает соответствующее заявление.

#россия #украина #боевые действия #экономика
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