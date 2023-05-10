Это что, тонкий намёк на толстые обстоятельства?

На сегодняшний день украинская государственная машина существует исключительно за счёт западной финансовой помощи, а машина военная — за счёт западной, да, военной помощи. Этого никто не скрывает, потому что это объективная реальность, которую невозможно скрыть или выставить в более выгодном Киеву свете. Страны коллективного Запада снабжают Украину военной техникой, стрелковым оружием, боеприпасами, системами ПВО, ещё оставшимися в странах восточной Европы танками, самолётами и вертолётами советского образца, танками натовского образца, экипировкой, снаряжением. В общем, номенклатура колоссальная.

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В связи с этим очевидно, что перекрой Запад военные поставки и финансовую помощь, всё на Украине достаточно быстро схлопнется. Признают это и в Евросоюзе. Так, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, чья деятельность на посту не имеет ничего общего с дипломатией, отвечая на вопрос о том, как побыстрее закончить военный конфликт на Украине, сделал достаточно любопытное заявление.

По словам Борреля, самый быстрый способ «немедленно» закончить боевые действия — это полностью прекратить оказывать Украине военную помощь, и тогда ей придётся через несколько дней сдаться. В этом случае война, отметил Боррель, закончится, но её итоги нельзя будет назвать удовлетворительными: в таком случае Украина окажется оккупированной страной, «лишённой своих свобод». О каких таких свободах говорит Боррель, известно, пожалуй, только ему одному.

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Евродипломат отметил, что Россия продолжает заявлять о приверженности поставленным перед военной операцией целям, поэтому Западу необходимо продолжать оказывать Украине поддержку. При этом Борреля беспокоит то, что на поле боя каждый день гибнут как украинцы, так и россияне. Если все эти заявления Борреля показались вам противоречащими друг другу, то вы не одиноки в своих суждениях. Но ничего: такова современная европейская «дипломатия», и другой без полной смены европейских «элит» там не будет.