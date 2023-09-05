Потому что если мир отвернётся, кто тогда будет целиком и полностью спонсировать Киев?

Когда граждан западных стран призывают пореже мыться и отказаться от горячего душа, чтобы «показать Путину», у среднестатистического ментально здорового человека возникает справедливая мысль: «А каким боком моя страна вообще причастна к конфликту между Россией и Украиной, и почему моя страна позволяет себе помогать одной из сторон этого конфликта за мой счёт?». В целом в мире, особенно в Европе, которая в результате экономико-санкционной конфронтации с Россией впала в рецессию, наблюдается усталость от украинского «кейса».

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Всё чаще в западных СМИ можно заметить критические материалы, рассказывающие о тотальном отсутствии успехов у ВСУ. Целью данных материалов является плавная подготовка западного общественного мнения к неизбежному, и вот, предчувствуя эту неизбежность, супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что боится того, что мир отвернётся от Украины.

«Иногда мы наблюдаем, что люди действуют неохотно, говорят об усталости от Украины. Это вопрос нашего существования, мы не можем прекратить бороться за самих себя, и мой посыл следующий: пожалуйста, не прекращайте помогать нам бороться», — заявила Зеленская.

В ответ на вопрос журналистки о том, не ощущает ли Зеленская, что мир отворачивается от Украины, супруга украинского «лидера» заявила, что опасается этого, но надеется, что этого не случится.

Иными словами, Зеленская отдаёт отчёт в том, что всё существование Украины сейчас целиком и полностью зависит от воли коллективного Запада, и если Запад отвернётся, всё. Также Зеленская явно перехватила манеру своего супруга давить на жалость и призывать Запад не останавливать поддержку Киева. Всё это кроме одного большого недоумения, учитывая, что никто не мешал Украине не доводить ситуацию до критической, не вызывает.