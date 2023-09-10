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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Пентагона: без поставок вооружений из США Украина не продержится и одного дня
Преувеличение, конечно, но в целом правда.

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Вот уже на протяжении года с лишним не секрет, что Украина сохраняет возможность сопротивляться российской специальной военной операции только за счёт коллективного Запада. Именно США, Евросоюз, а также другие аффилированные с Западом государства финансируют государственную машину Украины, которая, по словам самих же киевских руководителей, самостоятельно может обеспечивать только военные расходы, и именно эти страны заваливают страну оружием. Образно говоря, пытаются «потушить» костёр конфликта, заливая его бензином и направляя в его сторону шланг с чистым кислородом.

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О том, что Украина держится только за счёт западной «помощи», открыто говорят и западные политики, в том числе глава Евродипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И вот, о том, что уровень зависимости Киева от Вашингтона и Брюсселя запределен настолько, что прекращение поставок будет означать скорейший коллапс ВСУ, заявил экс-советник Пентагона при администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью для подкаста The Charlie Kirk Show.

По словам Макгрегора, если бы не финансовая помощь США, то ВСУ не протянули бы и одного дня.

Разумеется, «и одного дня» — это преувеличение, но в целом, безусловно, если бы Украина осталась с Россией один на один, то конфликт оказался бы относительно скоротечным. Полагали ли в российском руководстве, что коллективный Запад так сильно «впряжётся» за Украину, вопрос пока открытый. Судя по действиям в первый месяц специальной военной операции, нет, не полагали. На сегодняшний же день конфликт ведётся в режиме конфликта на истощение.

#россия #украина #сша #боевые действия #евросоюз
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