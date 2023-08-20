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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Страна каждый день уничтожается, а Зеленский шутит.

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Поскольку конфликт на Украине уже очевидно для всех идёт не по плану коллективного Запада, в прессу массово вбрасываются статьи и сюжеты, призванные подготовить общественное мнение к неизбежному, а в высоких натовских кабинетах даже прощупывают почву более радикальным способом. Так, в офисе Генсека НАТО появилась мысль о том, чтобы Украина уступила территории России в обмен на вступление оставшихся территорий в НАТО.

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Естественно, такое заявление очень больно ударило по самолюбию киевских властей. Настолько, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Дании по итогам озвученной королевством готовности передать Киеву 19 истребителей F-16 (но только после выполнения целого ряда невыполнимых требований), позволил себе пошутить на тему территориальных уступок. По словам Зеленского, Украина готова обменять Белгород на членство в Североатлантическом альянсе.

Очевидно, данное заявление Зеленский сделал с целью разрежения обстановки. В зале шутку не оценили. А всё почему? Потому что реальность страшная, и её на днях озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, если Украина не опомнится и не прекратит сопротивление, то потеряет всё черноморское побережье, а западные области могут отойти своему историческому владельцу.

#украина #психиатрия
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