Но только после того, как будут выполнены необходимые для этого условия. А их — море. И возможность их выполнения — призрачна.

Колесящий в очередной раз по Европе в поисках оружия для ВСУ президент Украины Владимир Зеленский смог договориться о поставках истребителей F-16 с Нидерландами, после чего о готовности присоединиться к «истребительной коалиции» заявила и Дания. О том, что Копенгаген готов отправить Киеву самолёты, сообщило министерство иностранных дел королевства.

реклама

Впрочем, добавил МИД Дании, сначала для этого должен быть выполнен целый ряд условий. Речь идёт не только об отборе и обучении пилотов, но и о получении ряда разрешений, модернизации инфраструктуры в стране-получателе F-16, создании требуемой для этих самолётов логистики, и многое другое.

Выставленные условия, а также невозможность Украины их выполнить, позволяют предположить, что Дания готова передать Киеву свои истребители лишь формально, прекрасно на деле понимая, что этого ей делать не придётся по причине, указанной выше.

Отметим, что ситуация в Воздушных силах ВСУ столь тяжёлая, что даже аховой её назвать — это будет преуменьшением масштаба трагедии. Практически вся имевшаяся у Украины на момент 24 февраля 2022 года авиационная техника была потеряна в ходе активных боевых действий, и на сегодняшний день ВСУ полностью и во всём зависят от поставок с Запада. Стоит только их прикрыть, как коллапс случится в считанные дни/недели. И это заявляем не мы: об этом не так давно заявлял глава Евродипломатии Жозеп Боррель. А до него ещё масса европейских функционеров.