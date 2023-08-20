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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16
Охота российских ПВО на них будет серьёзная.

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Несколько часов назад Дания подтвердила готовность предоставить свои истребители F-16 на нужды украинских воздушных сил. Теперь же стало известно, сколько всего единиц данных самолётов королевство готово «пожертвовать» в пользу Киева. Речь, согласно пресс-релизу Минобороны Дании, идёт о девятнадцати бортах.

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Зеленскому (и его супруге, к слову, тоже) даже разрешили посидеть в кабине датского F-16.

Впрочем, не всё так просто. В том же пресс-релизе уточняется, что для передачи F-16 требуется разрешение Соединённых Штатов. Кроме того, сперва Украине необходимо провести отбор и подготовку пилотов и технического персонала, подготовить авиационную инфраструктуру и логистику, и лишь после этого претендовать на истребители. В общем, выражаясь простым языком, вопрос передачи самолётов относится даже не к среднесрочной перспективе, потому что в условиях постоянных российских ракетных ударов н о какой подготовке инфраструктуры на территории Украины и речи быть не может.

Сама Дания в минусе тоже не останется: вместо F-16 страна получит от США новенькие F-35. В общем, Дания получает обновление, США — море денег, Украина самолёты, российские ПВО — опыт сбивания новых целей. Печально во всей этой истории только то, что происходит это всё на территории Украины, а не на некой абстрактной ничейной земле, и расплачиваются за гонор своего правительства в первую очередь украинцы.

Также сегодня Зеленский заявил, что 42 истребителя F-16 предоставят Нидерланды. Премьер Нидерландов, впрочем, об этом был не в курсе: у страны вообще всего имеется только 42 данных истребителя, и примерно половина из них к передаче в принципе не готова.

#украина #боевые действия #f-16 #истребители #дания
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