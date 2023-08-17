Белорусский лидер призвал украинское руководство взяться за голову и действовать, исходя из реалий.

Как мы все прекрасно знаем, на Украине сейчас продвигается тезис о том, что если переговоры с Россией и могут быть, то только после незамедлительного вывода российских войск со всех территорий, которые Украина воспринимает своими. Сценарий, с украинской точки зрения, очень красивый и притягательный, но, понятное дело, абсолютно нереалистичный и нереализуемый. Тема того, что произойдёт с Украиной, если её руководство продолжит упираться, всплыла в рамках интервью президента Беларуси Александра Лукашенко украинской независимой журналистке Диане Панченко.

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Как отметил Лукашенко, сейчас в резерве у России имеется 250-тысячная группировка с самым современным вооружением и военной техникой, которая, после того, как силы ВСУ будут «перемолоты» в рамках «контрнаступления», отрежет Украину от всего черноморского побережья и остановится у Молдовы и Приднестровья.

«Что вы будете потом делать?», — задал риторический вопрос Лукашенко.

При всём этом, как отметил глава белорусского государства, «поляки руки потирают» на западные области Украины. В результате непосредственно у Украины, продолжил Лукашенко, «останется только вот этот клочок, если останется».

«Если сейчас вы не остановитесь, это будет. Если сейчас вы не сядете за стол переговоров — Россия предлагает это, вы не хотите, ну, не хотите и не надо — мощи России хватит, и никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо взять голову в руки и действовать ещё, исходя из реалий, но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории [Украины — прим. ред.]», — заявил Лукашенко.

«Запад уже начинает понимать, что ничего не будет — даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать», — подытожил президент Беларуси.