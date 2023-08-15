Сколько территорий придётся уступить ради такого обмена, не уточняется.

Несмотря на то, что разумом все прекрасно понимают, что Украину в НАТО никто принимать не собирается, иначе бы давным-давно это уже сделали, поскольку использовать её в качестве инструмента гораздо удобнее и безопаснее, чем вляпываться в прямой конфликт с Россией, информационная «повестка» для тех, кто сочувствует Киеву, пока на второй план уходить не спешит. Поэтому в офисе генерального секретаря НАТО выдвинули идею, при которой Украина может стать членом альянса.

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Как заявил глава офиса Генсека НАТО Стиан Йенсен, решение, по его мнению, может выражаться в отказе Украиной от части своих территорий взамен на полноценное приглашение в Североатлантический альянс.

Естественно, в НАТО очень скоро начнут заявлять о том, что журналисты неправильно интерпретировали слова Йенсена, и мы в этом ни капельки не удивимся: слишком уж резким и неприемлемым для спонсоров Киева является такое решение, которое в своей сути будет означать поражение в этом прокси-конфликте с РФ.

При этом в НАТО не стали уточнять, сколько территорий придётся уступить России, чтобы сделать такой шаг реалистичным. На вышеуказанное предложение, к слову, уже отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнивший, что сейчас все территории Украины являются спорными.