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За последние сутки ВС РФ, отражая так называемое контрнаступления ВСУ, подбили, по статистике Минобороны, семь танков Leopard. Это колоссальные суточные потери даже в масштабах текущего конфликта, равных которому по интенсивности со времён Второй мировой не было. Кадры, подтверждающие истребление данных представителей семейства кошачьих, начинают потихоньку появляться: за сегодня мы уже увидели поражение танка Leopard с помощью FPV-дрона, затем с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», и вот, второй эпизод попадания FPV-дрона по третьему «Леопарду».
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Отметим, что в случае с FPV-дронами, которые действуют по одиночке, без сопровождения разведывательного БПЛА, кадров последствий попадания по танку получить, по понятным причинам, пока невозможно. Не исключено, что вскоре в тематических пабликах в социальных сетях появятся кадры от других систем объективного контроля.
В любом случае, информация Минобороны так или иначе подтверждается, что свидетельствует о том, что ВСУ действительно предпринимали на Запорожском и Южно-Донецком направлениях попытки очередного мощного прорыва. То, что не получилось — это уже детали, но факт применения западной техники свидетельствует именно о задействовании противником резервов.