Итого три поражённых «Леопарда» из семи подбитых за последние сутки уже точно подтверждены.

За последние сутки ВС РФ, отражая так называемое контрнаступления ВСУ, подбили, по статистике Минобороны, семь танков Leopard. Это колоссальные суточные потери даже в масштабах текущего конфликта, равных которому по интенсивности со времён Второй мировой не было. Кадры, подтверждающие истребление данных представителей семейства кошачьих, начинают потихоньку появляться: за сегодня мы уже увидели поражение танка Leopard с помощью FPV-дрона, затем с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», и вот, второй эпизод попадания FPV-дрона по третьему «Леопарду».

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Отметим, что в случае с FPV-дронами, которые действуют по одиночке, без сопровождения разведывательного БПЛА, кадров последствий попадания по танку получить, по понятным причинам, пока невозможно. Не исключено, что вскоре в тематических пабликах в социальных сетях появятся кадры от других систем объективного контроля.

В любом случае, информация Минобороны так или иначе подтверждается, что свидетельствует о том, что ВСУ действительно предпринимали на Запорожском и Южно-Донецком направлениях попытки очередного мощного прорыва. То, что не получилось — это уже детали, но факт применения западной техники свидетельствует именно о задействовании противником резервов.