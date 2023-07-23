На Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Несмотря на всю тщетность предпринимаемых действий, подразделения ВСУ продолжают осуществлять наступательные действия на разных участках линии боевого соприкосновения. За последние сутки украинские войска, по всей видимости, предприняли попытку крупного удара, задействовав в нём ещё имеющуюся в распоряжении ВСУ бронетехнику западного образца.

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Итог наступления отражён в сводке Минобороны РФ. За сутки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях суммарно потеряли 7 танков Leopard (не уточняется, Leopard 1 или Leopard 2, но, судя по отдельным кадрам, речь всё же о Leopard 2), а также 10 БМП Bradley. Вместе с тем на этих двух направлениях ВСУ потеряли ещё пять БМП советского образца, 5 автомобилей, 1 гаубицу M777, 1 гаубицу «Мста-Б» и 1 гаубицу Д-20.

Наступательные действия также велись на Донецком и Краснолиманском направлениях, где украинским силам также было нанесено огневое поражение, вылившееся в потерю десятков единиц различной военной техники.

Сегодня днём на встрече с Александром Лукашенко Владимир Путин назвал «контрнаступление» ВСУ провалившимся.