Горят от всего.

Сегодня Минобороны заявило об уничтожении семи танков «Леопард», участвовавших в очередных наступательных действиях со стороны ВСУ. Как минимум один такой уничтоженный танк уже попал на видео, и оказалось, что грозная машина войны пала жертвой простенького FPV-дрона, начинённого боевой частью.

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Необходимо понимать, что принцип действия FPV-дрона таков, что он, в отличие от того же «Ланцета», действует в одиночку, поэтому красочных кадров последствий его попадания по танку нет. Впрочем, можно не сомневаться, что если танк и пережил подобный удар, то как минимум «ослеп» или получил другие повреждения.

FPV-дроны активно используются в рамках специальной военной операции. С их помощью выводят из строя лёгкую технику, грузовики снабжения, топливозаправщики и другие важные цели. Учитывая стоимость таких «игрушек» относительно стоимости уничтожаемой ими техники, и принимая во внимание суть данного конфликта как конфликта на истощение, то «размен» получается превосходный.