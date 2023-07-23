Поистине изменившее «правила игры» оружие.

Если у случайного прохожего спросить, какое применяемое в ходе специальной военной операции оружие или вооружение является наиболее известным, то наверняка в списке самых популярных ответов окажется дрон-камикадзе «Ланцет». Данные простые по своей конструкции и эффективные по результату барражирующие боеприпасы массово выводят из строя различную технику и объекты ВСУ, и в Сети только зафиксированных на видео свидетельств удачного применения данных дронов набралось уже больше четырёхсот. Сколько осталось «за кадром», можно только гадать, но сегодня как минимум одним важным видео стало больше: «Ланцет» удачно поразил танк Leopard 2A6.

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На кадрах можно заметить, что операторы «Ланцета» метят в одно из наиболее уязвимых мест танка Leopard 2 — забашенный отсек, в котором размещён боекомплект и ключевое оборудование. В результате можно наблюдать взрыв и последующий валящий из танка дым, свидетельствующий о том, что бронетехника явно выведена из строя. Да, не уничтожена полностью, но участвовать в бою больше не сможет, что, впрочем, в условиях текущего конфликта — практически одно и то же.

Следует помнить, что кадров работы «Ланцетов» каждый день появляется огромное количество: дроны-камикадзе уничтожают артиллерию, радиолокационные станции систем ПВО, опорные пункты, грузовики с боеприпасами, пусковые установки ПВО. В общем, практически всё, до чего могут добраться.