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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зампостпреда России при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным
Здесь главное, чтобы информация миссии РФ в ООН не отличалась от намерений российской власти.

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Хотя главной новостью сегодняшнего дня должен был стать террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, ребёнок был травмирован и остался сиротой, а пролёт моста был повреждён с необходимостью его длительного ремонта, но долгожданный в российском обществе выход России из «зерновой сделки» это известие затмил.

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Итак, участие России в этой «сделке» приостановлено до полного выполнения всех указанных в договоре российских требований (читайте — при действующей западной политической власти навсегда). Учитывая то, насколько данное решение в российском обществе было долгожданным, в этот факт многие до сих пор даже поверить не могут, в результате чего политикам разных эшелонов приходится по несколько раз повторять: сделка остановлена.

Вот и миссии России при ООН досталось: журналисты в Нью-Йорке стали задавать зампостпреду РФ при ООН Дмитрию Полянскому вопросы касательно российского решения о выходе из зерновой сделки. На вопрос «окончательное ли это решение?» Полянский ответил «Да, конечно», добавив при этом, что ему неизвестно о том, будут ли на эту тему в последующем проводиться переговоры.

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Представители коллективного Запада, естественно, уже «решительно осудили» Россию за выход из зерновой сделки, забыв осудить себя за незаконные односторонние антироссийские санкции и попытавшись надавить на эмоции с якобы подрывом продовольственной безопасности в мире и призвав РФ к пересмотру своего решения. Как уже справедливо отметили в МИД России, если страны Запада действительно на деле, а не на словах заинтересованы в зерновой сделке, то следует сначала выполнить все до последнего предусмотренные соответствующим договором российские требования. Но, как мы понимаем, вся «обеспокоенность» стран Запада — лишь фикция, и переступать через собственную неизвестно с чего выросшую гордость, идя на уступки РФ, там не станут. Ну, а на нет и суда нет, как говорится.

#россия #политика #зерновая сделка
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