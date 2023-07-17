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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили об остановке Россией «зерновой сделки»
До выполнения своих условий.

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Сегодняшний день был последним днём действия так называемой зерновой сделки после её многократного продления с лета прошлого года. По всей видимости, с тем, что сделка «всё», смирились и президент Турции Эрдоган, выпустивший недавно в нарушение договора обратно на родину командиров запрещённого в РФ «Азова», и Украина, осуществившая сегодня успешный теракт в отношении Крымского моста. А теперь факт остановки «зерновой сделки» подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Непосредственно с событиями вокруг Крымского моста Песков данное событие не связал, даже наоборот: отметил, что Россия вернётся в сделку как только будут выполнены поставленные Россией условия. Более того, по словам Пескова, вопрос о продлении «сделки» и теракт в отношении Крымского моста вообще не связаны: Россия ждёт выполнения своей части этого договора, и если условия будут выполнены, «вернёмся к реализации».

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Учитывая, что никто на Западе выполнять российские условия не собирается, в целом можно все эти заявления опустить и признать, что «зерновая сделка» закончилась. И тут главное, чтобы никто опять не повёлся на обещания, которые заведомо не будут выполняться.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика
2
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