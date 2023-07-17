А за незаконные антироссийские санкции себя решительно осудить не нужно?

Сегодня Россия остановила своё участие в «зерновой сделке», которая, вообще-то, полностью именуется «Черноморской инициативой». Данный международный договор подразумевал в том числе обязательное выполнение российских требований, в числе которых переподключение Россельхозбанка к SWIFT и восстановление поставок запчастей к сельхозтехнике вкупе с разблокировкой европейских портов для российских кораблей. Как всем хорошо известно, эта часть договора не выполнялась, из-за чего постоянные продления Россией своего участия в этой «сделке» в рамках политической игры крайне негативно воспринимались в российском обществе.

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Теперь в этой игре в одни ворота поставлена точка: Россия объявила о том, что вернётся в «зерновую сделку» только после того, как получит реальные подтверждения выполнения своих изложенных в договоре требований. Понятно, что ничего выполнять коллективный Запад при его нынешних политических деятелях не станет, поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, изобразив, будто не понимает (хотя, может, и правда не понимает, и это уже катастрофа) причин выхода России из сделки, опубликовала «твит», в котором «решительно осудила» Россию за её «циничный шаг» по прекращению «Черноморской зерновой инициативы» несмотря на «усилия ООН и Турции».

О каких усилиях ООН и Турции говорит фон дер Ляйен, непонятно, но если эти усилия и были, то, очевидно, успехом они не увенчались. И винить главе Еврокомиссии кроме своего же ведомства некого. Вообще, двойные стандарты, которыми пользуются европейские и американские политики, уже даже не поражают: вводить односторонние незаконные ограничения («санкции») в отношении России почему-то можно, а как только РФ просто выполняет условия договора — из Брюсселя сразу же летят «осуждения». Вряд ли с нынешними европейскими политиками можно о чём-то говорить, и уж тем более договариваться, всерьёз и надолго.

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Что до вывоза украинского зерна, то, как справедливо отметил сегодня МИД России, у Европы сохраняется возможность осуществлять его сухопутными маршрутами. Если, конечно, на то будет желание. Восстановление морских перевозок можно будет обсуждать только после выполнения всех российских требований.