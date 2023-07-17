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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В результате удара по Крымскому мосту серьёзно повреждено дорожное полотно
Похоже, Украине слишком много 50 % оставшейся в стране электрогенерации.

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То, что представители киевского политического и подчиняющегося ему военного руководства будут продолжать наносить удары по Крымскому мосту, считающемуся Украиной своеобразным сакральным символом, было очевидно: в Киеве, в общем-то, своих намерений никогда не скрывали и всегда имели наглость говорить об этом прямо, ничего не опасаясь. Вызвано это и намеренным со стороны России сохранением их жизней, и в целом тем, что инфантильные и несамостоятельные киевские руководители понимают только язык силы. Крымский мост пытались атаковать многократно всеми возможными способами: в октябре прошлого года несколько пролётов моста удалось обрушить с помощью начинённого взрывчаткой грузовика, сегодня ночью — по всей видимости, с помощью морских беспилотников.

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В результате террористического акта, как его уже охарактеризовал Следственный комитет, погибли два человека, один получил ранения, и повредились несколько пролётов, ведущих в сторону Керчи. По кадрам выводы сделать сложно, но в целом повреждения явно более лёгкие, чем те, что произошли прошлой осенью в рамках первого успешного подрыва моста.

Сейчас осуществляются действия, призванные рассредоточить транспортные потоки, ранее предназначавшиеся для Крымского моста.

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Вечером состоится экстренное заседание Совета безопасности РФ, в рамках которого, очевидно, будет вырабатываться комплекс ответных мер. Напомним, что после предыдущего террористического акта на Крымском мосту Украина в течение нескольких месяцев лишилась, по своим же собственным подсчётам, половины всей электрогенерации в стране. Возможно, оставшихся 50 % киевским властям оказалось слишком много. К сожалению, не удивимся, если никаких резких действий, призванных отрезвить киевское руководство, не последует.

#россия #украина #боевые действия
6
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Сейчас обсуждают

NullRise
14:00
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В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
baran
13:59
Вот скажите, у меня эта функция работает или нет?
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Бот_Пригожина_308
13:57
Мало того, что ты мудила, так ещё и пидар (судя по аватару и высказываниям).
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
NullRise
13:56
Он это во сне осознал. )
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
NullRise
13:55
Так ты по другую сторону, думаешь своими комментами сможешь выслужиться до загранотряда? )
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
Star Up
13:55
какой патент? ну ок, дерзайте, лет через 10-15 когда гибкий экран будет уже ничем не удевительным устройством, тут же закудахтают наши хлайфонщики и будут говорить какое чудо света
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NullRise
13:54
Что, и пол сменишь или уже? )
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
Михаил Гренадеров
13:54
Уважаемый эксперт, хватит мусолить этот фейк, что крейсер Москва потопили противокорабельными ракетами, везде уже этот говносброс гуляет больше года !!! Его должны были списать в 2015 году, корабль бы...
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
FelsheR-BAN100901
13:53
Так мост не для туристов же взорвали. А от слабости, больше ничего не получается у фашиков. Хоть "в суп плюнуть!"))
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NullRise
13:53
Тебе когда прилетит, ты себя к гражданским не причисляй, сразу в расход к укропам записывайся. ) А гражданские погибли в ходе спецоперации укропов под руководством западных и американских спецслужб.
В ГУР Украины прокомментировали подрыв Крымского моста – эта конструкция там лишняя
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