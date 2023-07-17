Похоже, Украине слишком много 50 % оставшейся в стране электрогенерации.

То, что представители киевского политического и подчиняющегося ему военного руководства будут продолжать наносить удары по Крымскому мосту, считающемуся Украиной своеобразным сакральным символом, было очевидно: в Киеве, в общем-то, своих намерений никогда не скрывали и всегда имели наглость говорить об этом прямо, ничего не опасаясь. Вызвано это и намеренным со стороны России сохранением их жизней, и в целом тем, что инфантильные и несамостоятельные киевские руководители понимают только язык силы. Крымский мост пытались атаковать многократно всеми возможными способами: в октябре прошлого года несколько пролётов моста удалось обрушить с помощью начинённого взрывчаткой грузовика, сегодня ночью — по всей видимости, с помощью морских беспилотников.

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В результате террористического акта, как его уже охарактеризовал Следственный комитет, погибли два человека, один получил ранения, и повредились несколько пролётов, ведущих в сторону Керчи. По кадрам выводы сделать сложно, но в целом повреждения явно более лёгкие, чем те, что произошли прошлой осенью в рамках первого успешного подрыва моста.

Сейчас осуществляются действия, призванные рассредоточить транспортные потоки, ранее предназначавшиеся для Крымского моста.

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Вечером состоится экстренное заседание Совета безопасности РФ, в рамках которого, очевидно, будет вырабатываться комплекс ответных мер. Напомним, что после предыдущего террористического акта на Крымском мосту Украина в течение нескольких месяцев лишилась, по своим же собственным подсчётам, половины всей электрогенерации в стране. Возможно, оставшихся 50 % киевским властям оказалось слишком много. К сожалению, не удивимся, если никаких резких действий, призванных отрезвить киевское руководство, не последует.