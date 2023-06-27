Как уже всем теперь известно, часть бойцов ЧВК «Вагнер», которые хотят продолжить свою деятельность, но при этом не желают подписывать контракты с Минобороны России, передислоцируются в Беларусь под гарантии Александра Лукашенко, где будут действовать в рамках правового поля. В Польше такому развитию событий совсем не обрадовались.
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В частности, президент Польши Анджей Дуда назвал «негативным сигналом» для своей страны перемещение ЧВК «Вагнер» и её руководителя в Беларусь. В чём заключается «негативность» этого сигнала, Дуда не уточнил, но сам факт того, что в Варшаве начали по этому поводу тревожиться, это хороший знак.
Следует помнить, что теперь в Беларуси есть не только «Вагнер» и Пригожин, но и российское тактическое ядерное оружие. Впрочем, теперь ЧВК «Вагнер» будет представлять собой лишь тень самой себя: часть бойцов уйдут в ВС РФ или другие российские силовые ведомства, часть — домой, и всё это без тяжёлой военной техники, которую теперь придётся вернуть Минобороны. Так что и уровень исходящей от «Вагнера» угрозы теперь многократно купирован.