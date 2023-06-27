Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин уточнил, какая дальнейшая судьба ожидает бойцов ЧВК «Вагнер»
Варианта всего три.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

Ранее мы уже подробно осветили обращение президента России Владимира Путина в понедельник вечером, теперь же имеет смысл отдельно отметить перечисленные главой государства варианты дальнейшей судьбы, которые сейчас поставлены на выбор перед бойцами ЧВК «Вагнер».

реклама

Всего этих вариантов три. Первый — бойцы ЧВК «Вагнер» заключают контракты с Минобороны России или с другими силовыми ведомствами страны, продолжая службу на благо родины. Второй — согласно договорённости с Александром Лукашенко, ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь и работает там внутри правового поля. Третий — бойцы складывают оружие и возвращаются к своим семьям в мирную жизнь.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Таким образом, можно сделать несложный вывод о том, что внутри России, включая её новые и, возможно, будущие новые территории, ЧВК «Вагнер» представлена больше не будет. Хотя Евгений Пригожин и заявляет, будто лишь «один-два процента» бойцов «Вагнера» готовы подписать контракты с МО РФ, но что-то нам подсказывает, что это очередная манипуляция статистикой и фактами со стороны Пригожина.

#россия #политика #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин поблагодарил военнослужащих, граждан и одумавшихся командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» за консолидацию во время смуты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
14
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
49
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
21
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
107
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
9
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
24
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
10
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+
На сайте Gigabyte есть информация не только о Ryzen 7 5700, но и о Ryzen 3 5100
4
Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам
+

Сейчас обсуждают

whitespirit
23:44
https://www.youtube.com/watch?v=MwKEEH66i3Q
Как Пригожин Бэтменом захотел стать - моё мнение на тему "что это было"
JugadorGL
23:34
Если проц+винты будут кушать до 100вт, то хватит. Но судя по цене в 2к, сдаётся мне БП не шибко качественный.
Звание народной видеокарты переходит к GeForce RTX 4060 — больше FPS при той же цене
CrtkR
23:31
Смотрю вечернее обращение Президента
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Kostik_I
23:19
"Гурулев также прокомментировал действия военных во время попытки переворота" Кого перевернуть то хотели?
Сейчас никого увольнять не будут — генерал-лейтенант Гурулев
хахахер
23:07
а после уже обращения к народу сегодня вечером 22:44 26.06.2023 Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в том чи...
Владимир Путин разъяснил что будет дальше с ЧВК Вагнер
Saf- Saf
23:07
Это не ЦиПсо - это шеша))) У него крутой комп, ваще))) Он как кинет фотку своего компа, ты сразу поймешь)))
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Дмитрий
23:04
Налетай! торопись. Покупай живопись по 300 и 330 написано же что уже нет. Перекупы уже расхватали теперь на ебей по 370 лежат. Я пролистал сам посмотрел. дешевле 380 нету. в основном 400+\не ...
В зарубежном интернет-магазине появились MSI GeForce RTX 4060 с ценой от 299 долларов
хахахер
22:59
колоть будут этой ночью украину чую.Просто поздновато для подобных совещаний,выбрано время рабочее 22:44 26.06.2023 Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств Песков: Путин проводит с...
Путин поблагодарил военнослужащих, граждан и одумавшихся командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» за консолидацию во время смуты
Михаил Шавкин
22:55
Да ты сам,похоже,бухнул,или с головой не в порядке..
СМИ сообщают, что Пригожин уже находится в Минске
Cowboy Huggies
22:51
Повермана на 300 ватт хватит?
Звание народной видеокарты переходит к GeForce RTX 4060 — больше FPS при той же цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем