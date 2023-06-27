Варианта всего три.

Ранее мы уже подробно осветили обращение президента России Владимира Путина в понедельник вечером, теперь же имеет смысл отдельно отметить перечисленные главой государства варианты дальнейшей судьбы, которые сейчас поставлены на выбор перед бойцами ЧВК «Вагнер».

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Всего этих вариантов три. Первый — бойцы ЧВК «Вагнер» заключают контракты с Минобороны России или с другими силовыми ведомствами страны, продолжая службу на благо родины. Второй — согласно договорённости с Александром Лукашенко, ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь и работает там внутри правового поля. Третий — бойцы складывают оружие и возвращаются к своим семьям в мирную жизнь.

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Таким образом, можно сделать несложный вывод о том, что внутри России, включая её новые и, возможно, будущие новые территории, ЧВК «Вагнер» представлена больше не будет. Хотя Евгений Пригожин и заявляет, будто лишь «один-два процента» бойцов «Вагнера» готовы подписать контракты с МО РФ, но что-то нам подсказывает, что это очередная манипуляция статистикой и фактами со стороны Пригожина.