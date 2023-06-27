Завершиться процесс должен до конца года.

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Весной этого года президентами России и Беларуси было принято решение о размещении на территории последней российского тактического ядерного оружия. Под это дело в Беларуси уже переоборудованы самолёты-носители, доставлены российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

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Полностью процесс должен завершиться до конца текущего года, ну а на сегодняшний день в Беларусь уже перевезена «значительная часть» российского ядерного оружия. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с силовиками.

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Обслуживать ядерное оружие при этом, по словам Лукашенко, будут российские военные, поскольку у белорусских военных попросту отсутствует такой опыт.