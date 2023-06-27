Весной этого года президентами России и Беларуси было принято решение о размещении на территории последней российского тактического ядерного оружия. Под это дело в Беларуси уже переоборудованы самолёты-носители, доставлены российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
реклама
Полностью процесс должен завершиться до конца текущего года, ну а на сегодняшний день в Беларусь уже перевезена «значительная часть» российского ядерного оружия. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с силовиками.
Обслуживать ядерное оружие при этом, по словам Лукашенко, будут российские военные, поскольку у белорусских военных попросту отсутствует такой опыт.