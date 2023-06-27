То, что случилось на выходных, ещё долго будет обсуждаться не только внутри страны, но и за её пределами. Очевидно, что разборки предстоят большие и серьёзные. И первым шагом уже стала фактически ликвидация ЧВК «Вагнер», по крайней мере, в том виде, в котором она представала перед нами на протяжении последнего года. Кроме того, очевидно, что никакой тяжёлой военной техники у частных военных компаний быть не должно, и вот, сейчас этот вопрос уже решается.
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Согласно комментарию Минобороны, сейчас идёт подготовка к передаче находящейся в составе подразделений ЧВК «Вагнер» тяжёлой военной техники в действующие подразделения ВС РФ.
Тяжёлой техникой принято считать крупнокалиберные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, танки и в целом всё, что на гусеничном ходу. Получается, что отныне ЧВК «Вагнер» в том виде, в котором она будет существовать в рамках правового поля в Беларуси, будет лишена возможности работать в качестве самостоятельной сухопутной боевой единицы.
Вместе с тем следует помнить, что ЧВК «Вагнер», вопреки расхожему мнению, полностью финансировалась государством: только за последний год «музыканты» получили от государства свыше 86 миллиардов рублей.