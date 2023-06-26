Какая прелесть. Российской пропаганде вообще ничего делать не надо: за неё всё сделает пропаганда западная, только переписывай.

Коллективно-западные официальные лица с первых дней специальной военной операции на Украине не скрывают своих целей: одни заявляют о необходимости «ослабить» Россию, «обезглавить» её, «деколонизировать», и прочие уму непостижимые заявления, являющиеся настоящими подарками для российских СМИ и политических деятелей. Происходившие в минувшую субботу события приковали внимание западных политиков едва ли не сильнее, чем непосредственно граждан России, и когда вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» сдулся на фоне полного отсутствия его поддержки в руководстве страны и в обществе в целом, мятежным группам были отданы приказы разворачиваться в свои полевые лагеря, а формальное «лицо» данной ЧВК — Евгений Пригожин — принял предложение передислоцироваться в Беларусь под гарантии Александра Лукашенко.

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То, что кризис был преодолён меньше, чем за сутки, неприятно удивило не только киевское руководство, но и многих американских официальных лиц из числа неоконсерваторов. Так, CNN со ссылкой на собеседника из числа американских официальных лиц сообщает, что в США ожидали, что «марш» Пригожина в направлении Москвы будет «гораздо более кровавым, чем оказалось».

Собеседник CNN заявляет, что сюрпризом стало отсутствие активных действий по силовому подавлению мятежа, а также скорость, с которой с мятежниками была заключена сделка при посредничестве Беларуси.

То, что именно факт идущих переговоров на фоне отсутствия поддержки мятежа в руководстве и обществе, и является ключевой причиной того, что указано абзацем выше, собеседника CNN из числа американских официальных лиц не смутило. Впрочем, давно необходимо понять главную вещь: приглашаемые на «мейнстримовые» СМИ говорящие головы, по сути, отрабатывают информационную повестку, создающую иллюзию слабой России, сильной Украины и прочей не имеющей никакой связи с реальностью информационной шелухи.

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Погашение мятежа без чудовищных жертв среди ЧВК «Вагнер», урона инфраструктуре и массе другого «сопутствующего ущерба», стало наиболее оптимальным вариантом в сложившейся непростой ситуации. Детали договора российского руководства (через посредника в лице Лукашенко) с Пригожиным нам пока неизвестны, но сводится всё к тому, что очевидное выдыхание мятежа вынудило Пригожина пойти на уступки в обмен на сохранение свободы и, возможно, даже жизни.