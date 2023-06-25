И завершился ничем. Для Киева, естественно.

Суббота была весьма напряжённым как с информационной, так и с психологической точек зрения. Бессмысленный и беспощадный вооружённый мятеж, организованный командованием ЧВК «Вагнер» при непосредственном участии Евгения Пригожина, был погашен посредническими усилиями президента Беларуси Александра Лукашенко, убедившего Пригожина в недопустимости кровопролития на территории России. Как итог, военные колонны «Вагнера» развернулись и поехали обратно в свои «полевые лагеря».

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Естественно, в Киеве, где за происходящим в России смотрели даже пристальнее, чем сами россияне, скрестив пальцы рассчитывая, что из этой истории что-нибудь да «выгорит», тем самым позволив Украине добиться своих целей, которых страна в принципе не может добиться на поле боя, от последних новостей от Пригожина ехидная улыбка резко сменилась на недоумевающее выражение лица.

Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, не скрывая эмоций от увиденного и услышанного, заявил, что Пригожин сделал «феноменальный выбор». Подоляк считает, что Пригожин якобы почти «нейтрализовал Путина», якобы «установил контроль над центральными органами власти», затем якобы «достиг Москвы», и внезапно... отступил.

В целом, необходимо понимать, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России не поддержал никто из тех, кто имеет значение и может принимать решения: ни армия, ни полиция, ни Росгвардия, ни органы власти, ни парламент, ни думские фракции, ни руководители регионов. Что и говорить: даже открыто критикующие центральную власть люди и так называемые лидеры общественного мнения тоже были неприятно удивлены выходкой Пригожина, встав на сторону государства.

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В такой ситуации мятеж, рассчитанный на скорость и внезапность, что называется, не состоялся, и в результате переговоров удалось прийти к некоему соглашению, по которому Пригожин отправится в Беларусь и будет заниматься чем-то там под гарантиями Лукашенко. Что до ЧВК «Вагнер», то впереди у российских властей большая и необходимая работа по внесению деятельности частных военных компаний в правовое поле. Ну и про необходимое наказание мятежников забывать также не стоит: хоть Пригожин и получил своеобразную «индульгенцию», но о гарантиях командирам ЧВК «Вагнер» речи в переговорах явно не шло.