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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
И завершился ничем. Для Киева, естественно.
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Суббота была весьма напряжённым как с информационной, так и с психологической точек зрения. Бессмысленный и беспощадный вооружённый мятеж, организованный командованием ЧВК «Вагнер» при непосредственном участии Евгения Пригожина, был погашен посредническими усилиями президента Беларуси Александра Лукашенко, убедившего Пригожина в недопустимости кровопролития на территории России. Как итог, военные колонны «Вагнера» развернулись и поехали обратно в свои «полевые лагеря».

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Естественно, в Киеве, где за происходящим в России смотрели даже пристальнее, чем сами россияне, скрестив пальцы рассчитывая, что из этой истории что-нибудь да «выгорит», тем самым позволив Украине добиться своих целей, которых страна в принципе не может добиться на поле боя, от последних новостей от Пригожина ехидная улыбка резко сменилась на недоумевающее выражение лица.

Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, не скрывая эмоций от увиденного и услышанного, заявил, что Пригожин сделал «феноменальный выбор». Подоляк считает, что Пригожин якобы почти «нейтрализовал Путина», якобы «установил контроль над центральными органами власти», затем якобы «достиг Москвы», и внезапно... отступил.

В целом, необходимо понимать, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России не поддержал никто из тех, кто имеет значение и может принимать решения: ни армия, ни полиция, ни Росгвардия, ни органы власти, ни парламент, ни думские фракции, ни руководители регионов. Что и говорить: даже открыто критикующие центральную власть люди и так называемые лидеры общественного мнения тоже были неприятно удивлены выходкой Пригожина, встав на сторону государства.

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В такой ситуации мятеж, рассчитанный на скорость и внезапность, что называется, не состоялся, и в результате переговоров удалось прийти к некоему соглашению, по которому Пригожин отправится в Беларусь и будет заниматься чем-то там под гарантиями Лукашенко. Что до ЧВК «Вагнер», то впереди у российских властей большая и необходимая работа по внесению деятельности частных военных компаний в правовое поле. Ну и про необходимое наказание мятежников забывать также не стоит: хоть Пригожин и получил своеобразную «индульгенцию», но о гарантиях командирам ЧВК «Вагнер» речи в переговорах явно не шло.

#россия #украина #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
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Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
02:40
Конечно, не хотели связываться. Ну кому сейчас на фиг надо физически уничтожать немалую группировку бойцов, которых щас можно забрить под контракт в МО и отправить заниматься полезным делом? Сам подум...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
Kutuz
02:40
Я хз вообще, но что то мне подсказывает что "ещё не вечер" и у него ещё есть порох в пороховницах.
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
Kutuz
02:33
Да связываться не хотели. Эти все раздутые центры "Э" и прочие особисты - тупо заплывшие жирком бездельники, которые привыкли шить дела на какие то несуществующие "экстремистские сообщества" из числа ...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
industria
02:29
пишешь откровенный бред выдумывая на ходу, по факту официальной информации о достижении 1000 игроками на хардкоре сотого уровня - ещё нет, ни цифр, ни заявлений, ни этого бреда про скриншоты
Имена первых 1000 игроков, достигших 100-го уровня в Diablo 4, будут высечены на статуе Lilit
Михаил Barash Андреев
02:25
Да клоунада натуральная. Что до Пригожина, так и я сколько раз говорил, что личность крайне неоднозначная (мягко говоря), и всегда ставил под сомнения его абсурдные заявления, в том числе напрямую в н...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
Kutuz
02:23
"Пока что видится, что позиции Шойгу и Герасимова наоборот укрепились, власть Путина ещё больше усилилась. Хорошо это или плохо - предмет другого обсуждения" - тут вот время покажет, пока сложно что т...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
dmitry07
02:20
Американская разведка:
CNN: Пригожин готовился к мятежу накапливая технику, а американская разведка знала о его планах
Kutuz
02:19
Странно тут что именно Лукашенко каким то образом с ним о чем то договорился, в то время как наш просто по тихому свалил типа в Питер на праздник, но в итоге походу просто свалил, а не на праздник. У ...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
Kutuz
02:10
Не, либеральная общественность по большей части кроме отдельных лиц достаточно маргинальных, так скажем, сама в шоке, это скорее ультраправая Z-публика поддерживает. Мы то понимаем, что повар ещё жест...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
Михаил Barash Андреев
02:05
Не выдавай свои фантазии за реальность. Пока что видится, что позиции Шойгу и Герасимова наоборот укрепились, власть Путина ещё больше усилилась. Хорошо это или плохо - предмет другого обсуждения. Ник...
Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, а бойцы «Вагнера» смогут подписать с МО РФ контракты
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