Несмотря на то, что сейчас в России происходит попытка вооружённого мятежа, инициированного командованием ЧВК «Вагнер» и «лицом» данной организации Евгением Пригожиным, специальная военная операция продолжается, и работа военных в её рамках не прекращается. Так, сегодня Минобороны России отчиталось о продолжающемся отражении наступления ВСУ, об ударах по центрам радиотехнической разведки и авиационной техники ВВС ВСУ, а также показало кадры уничтожения бронетехники украинских сил на Южно-Донецком направлении.
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Удары наносились вертолётами разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 при помощи противотанковых ракет «Вихрь». На первом видео можно заметить уничтоженный танк ВСУ, на втором — бронетранспортёр.
Необходимо понимать, что паралича военного управления из-за действий мятежников из ЧВК «Вагнер», несмотря на взятие ими под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа, не допущено. По крайней мере, пока. В Киеве, впрочем, уже потирают ручки, рассчитывая, что то, чего не удаётся и не удастся добиться на поле боя, получится реализовать через политический кризис в России. Проблема этого варианта событий для Киева заключается в том, что никто из представителей власти мятежников не поддержал.