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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Работа в зоне СВО продолжается, и вертолёты Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ — видео
Несмотря ни на что.
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Несмотря на то, что сейчас в России происходит попытка вооружённого мятежа, инициированного командованием ЧВК «Вагнер» и «лицом» данной организации Евгением Пригожиным, специальная военная операция продолжается, и работа военных в её рамках не прекращается. Так, сегодня Минобороны России отчиталось о продолжающемся отражении наступления ВСУ, об ударах по центрам радиотехнической разведки и авиационной техники ВВС ВСУ, а также показало кадры уничтожения бронетехники украинских сил на Южно-Донецком направлении.

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Удары наносились вертолётами разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 при помощи противотанковых ракет «Вихрь». На первом видео можно заметить уничтоженный танк ВСУ, на втором — бронетранспортёр.

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Необходимо понимать, что паралича военного управления из-за действий мятежников из ЧВК «Вагнер», несмотря на взятие ими под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа, не допущено. По крайней мере, пока. В Киеве, впрочем, уже потирают ручки, рассчитывая, что то, чего не удаётся и не удастся добиться на поле боя, получится реализовать через политический кризис в России. Проблема этого варианта событий для Киева заключается в том, что никто из представителей власти мятежников не поддержал.

#россия #украина #боевые действия
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Сейчас обсуждают

хахахер
20:26
побольше не ясного просто,оно никто не знает,что происходит щас,под завесой государственной тайны
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
хахахер
20:22
ты бомж уже,скринь
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
хахахер
20:20
секёшь,что жопу разорвут,скоро тебе
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
CrtkR
20:20
Так что я полон оптимизма, а англосаксы всякие пускай себе локти кусают) (может какая-то примитивная нейросетка или реализация чат-бота?)
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
dmitry07
20:17
Жирно.
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
хахахер
20:16
наступление скоро походу,взятие украины походу намечается всей.Любишь взятия
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
хахахер
20:10
2 миллиона войнов имеется у РФ,если ты не в курсе.А вот у тебя у хохла уже армии нет,как и у 50-ти государств щас в 3-ей мировой.Наступление наше походу скоро будет,на обезжиренного врага
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
Герман Проклов
20:06
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Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким и поддержать их
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20:05
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Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким и поддержать их
Uralskij Tip
20:04
2 млн москаляк также гниют в земле Украины, или вы глупы, чтобы осознать эти цифры?
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
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